На вулицях не штрафуватимуть за відсутність маски, - Малюська про новий закон

6 листопада Верховна Рада України схвалила закон, яким встановлюються штрафи за не носіння маски в громадських місцях і транспорті в розмірі від 170 до 255 гривень

6 листопада Верховна Рада України схвалила закон, яким встановлюються штрафи за не носіння маски в громадських місцях і транспорті в розмірі від 170 до 255 гривень

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Після вступу в силу прийнятого Верховною Радою закону, за не носіння маски в громадських місцях і транспорті будуть штрафувати на суму від 170 до 255 гривень.

Про це йдеться в повідомленні міністра юстиції Дениса Малюськи, пише RegioNews. За словами міністра, застосування штрафів від 17 до 34 тисяч гривень за порушення будь-яких правил щодо карантину було несправедливим і вимагало рішення суду. 6 листопада Верховна Рада України схвалила закон, яким встановлюються штрафи за не носіння маски в громадських місцях і транспорті в розмірі від 170 до 255 гривень. При цьому застосування такого штрафу буде швидким: його будуть накладати поліцейський, представник санітарно-епідеміологічної служби або органи місцевого самоврядування відразу ж на місці. Як зазначив Малюська, такі штрафи не будуть застосовуватися до неповнолітніх, а також через не носіння маски на вулиці. Нагадаємо, у МОЗ хочуть посилити карантин через зростання захворюваності COVID-19.

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