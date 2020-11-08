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08 листопада 2020, 14:01

На вулицях не штрафуватимуть за відсутність маски, - Малюська про новий закон

08 листопада 2020, 14:01
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6 листопада Верховна Рада України схвалила закон, яким встановлюються штрафи за не носіння маски в громадських місцях і транспорті в розмірі від 170 до 255 гривень
6 листопада Верховна Рада України схвалила закон, яким встановлюються штрафи за не носіння маски в громадських місцях і транспорті в розмірі від 170 до 255 гривень
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Після вступу в силу прийнятого Верховною Радою закону, за не носіння маски в громадських місцях і транспорті будуть штрафувати на суму від 170 до 255 гривень.

Про це йдеться в повідомленні міністра юстиції Дениса Малюськи, пише RegioNews.

За словами міністра, застосування штрафів від 17 до 34 тисяч гривень за порушення будь-яких правил щодо карантину було несправедливим і вимагало рішення суду.

6 листопада Верховна Рада України схвалила закон, яким встановлюються штрафи за не носіння маски в громадських місцях і транспорті в розмірі від 170 до 255 гривень.

При цьому застосування такого штрафу буде швидким: його будуть накладати поліцейський, представник санітарно-епідеміологічної служби або органи місцевого самоврядування відразу ж на місці.

Як зазначив Малюська, такі штрафи не будуть застосовуватися до неповнолітніх, а також через не носіння маски на вулиці.

Нагадаємо, у МОЗ хочуть посилити карантин через зростання захворюваності COVID-19.

коронавірус карантин закон міністр Верховна Рада
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