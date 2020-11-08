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08 ноября 2020, 14:01 7

На улицах не будут штрафовать за отсутствие маски, - Малюська о новом законе

08 ноября 2020, 14:01 7
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6 ноября Верховная Рада Украины приняла закон, которым устанавливаются штрафы за не ношение маски в общественных местах и транспорте в размере от 170 до 255 гривен
6 ноября Верховная Рада Украины приняла закон, которым устанавливаются штрафы за не ношение маски в общественных местах и транспорте в размере от 170 до 255 гривен
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После вступления в силу принятого Верховной Радой закона, за не ношение маски в общественных местах и транспорте будут штрафовать на сумму от 170 до 255 гривен.

Об этом говорится в сообщении министра юстиции Дениса Малюськи, пишет RegioNews.

По словам министра, применение штрафов от 17 до 34 тысяч гривен за нарушение каких-либо правил относительно карантина было несправедливым и требовало решение суда.

6 ноября Верховная Рада Украины приняла закон, которым устанавливаются штрафы за не ношение маски в общественных местах и транспорте в размере от 170 до 255 гривен.

При этом применение такого штрафа будет быстрым: его будут накладывать полицейский, представитель санитарно-эпидемиологической службы или органы местного самоуправления сразу же на месте.

Как отметил Малюська, такие штрафы не будут применяться к несовершеннолетним, а также за не ношение маски на улице.

Напомним, в Минздраве хотят ужесточить карантин из-за роста заболеваемости COVID-19.

коронавирус карантин закон министр Верховная Рада
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