Зеленский прибыл на Луганщину: чем планирует там заняться

Глава государства встретится с военнослужащими

Глава государства встретится с военнослужащими

Офис президента

Сегодня, 6 ноября, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донбасс, в частности в Луганскую область.

Об этом сообщили в Офисе главы государства, передает RegioNews.

Отмечается, что глава государства встретится с военнослужащими, которые находятся на передовых позициях.

Ранее СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский планирует визит на Восток с двухдневным визитом.

Отмечалось, что в Луганской области он посетит КПВВ "Счастье", а утром в субботу, 7 ноября, поедет в военный госпиталь. После этого встретится с пограничниками и вернется в столицу.