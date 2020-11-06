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06 ноября 2020, 13:58 444

Зеленский прибыл на Луганщину: чем планирует там заняться

06 ноября 2020, 13:58 444
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Глава государства встретится с военнослужащими
Глава государства встретится с военнослужащими
Офис президента
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Сегодня, 6 ноября, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донбасс, в частности в Луганскую область.

Об этом сообщили в Офисе главы государства, передает RegioNews.

Отмечается, что глава государства встретится с военнослужащими, которые находятся на передовых позициях.

Ранее СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский планирует визит на Восток с двухдневным визитом.

Отмечалось, что в Луганской области он посетит КПВВ "Счастье", а утром в субботу, 7 ноября, поедет в военный госпиталь. После этого встретится с пограничниками и вернется в столицу.

Донбасс война Офис президента президент визит
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