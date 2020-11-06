Зеленский прибыл на Луганщину: чем планирует там заняться
Глава государства встретится с военнослужащими
Глава государства встретится с военнослужащими
Сегодня, 6 ноября, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донбасс, в частности в Луганскую область.
Об этом сообщили в Офисе главы государства, передает RegioNews.
Отмечается, что глава государства встретится с военнослужащими, которые находятся на передовых позициях.
Ранее СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский планирует визит на Восток с двухдневным визитом.
Отмечалось, что в Луганской области он посетит КПВВ "Счастье", а утром в субботу, 7 ноября, поедет в военный госпиталь. После этого встретится с пограничниками и вернется в столицу.
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