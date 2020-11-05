Зеленський їде на схід України: ЗМІ розсекретили програму візиту

Він планує відвідати Чугуїв, де 25 вересня сталася страшна авіакатастрофа

Він планує відвідати Чугуїв, де 25 вересня сталася страшна авіакатастрофа

Офіс президента

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Newsroom.

Програму візиту гаранта Конституції поки що засекречено, проте власні джерела Newsroom повідомляють, що в п'ятницю, 6 листопада, гарант прибуде в Чугуїв, звідки вирушить до Сіверськодонецьк.

У Луганській області він відвідає КПВВ "Щастя". У місті закінчують облаштовувати новий пішохідний пропускний пункт, в якому планують розмістити Центр надання адмінпослуг, банківське і поштове відділення, а також медпункт.

Вже вранці у суботу, 7 листопада, він відвідає військовий госпіталь, де поспілкується з захисниками України. Після цього зустрінеться з прикордонниками і повернеться в столицю. В програмі можливі зміни.

Нагадаємо, раніше Зеленський попросив Червоний Хрест допомогти з обміном полоненими.