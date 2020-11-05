12:19  05 листопада
Рада ухвалила урядову антикорупційну стратегію до 2024 року
10:13  05 листопада
НАЗК готує позов до власників серверів Реєстру декларацій - хочуть повернути кошти
12:02  05 листопада
Стало відомо, коли відбудеться перший саміт "Кримської платформи"
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2020, 13:59 807

Зеленський їде на схід України: ЗМІ розсекретили програму візиту

05 листопада 2020, 13:59 807
Читайте также на русском языке
Він планує відвідати Чугуїв, де 25 вересня сталася страшна авіакатастрофа
Він планує відвідати Чугуїв, де 25 вересня сталася страшна авіакатастрофа
Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський прибуде на схід з дводенним візитом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Newsroom.

Програму візиту гаранта Конституції поки що засекречено, проте власні джерела Newsroom повідомляють, що в п'ятницю, 6 листопада, гарант прибуде в Чугуїв, звідки вирушить до Сіверськодонецьк.

У Луганській області він відвідає КПВВ "Щастя". У місті закінчують облаштовувати новий пішохідний пропускний пункт, в якому планують розмістити Центр надання адмінпослуг, банківське і поштове відділення, а також медпункт.

Вже вранці у суботу, 7 листопада, він відвідає військовий госпіталь, де поспілкується з захисниками України. Після цього зустрінеться з прикордонниками і повернеться в столицю. В програмі можливі зміни.

Нагадаємо, раніше Зеленський попросив Червоний Хрест допомогти з обміном полоненими.

Україна президент Донецька область Харківська область візит
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Чому Віктор Балога може пишатися сином та що робитиме опозиція в новій міськраді Мукачева
Монархічний Бахмут, скандал у Добропіллі і важке щастя Азарова
Всі публікації »
Станіслав Асєєв
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Всі блоги »