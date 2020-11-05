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05 ноября 2020, 13:59 169

Зеленский едет на восток Украины: СМИ рассекретили программу визита

05 ноября 2020, 13:59 169
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Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский прибудет на восток с двухдневным визитом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Newsroom.

Программа визита гаранта Конституции пока что засекречена, однако собственные источники Newsroom сообщают, что в пятницу, 6 ноября, гарант прибудет в Чугуев, откуда отправится в Северодонецк.

В Луганской области он посетит КПВВ "Счастье". В городе заканчивают обустраивать новый пешеходный пропускной пункт, в котором планируют разместить Центр предоставления админуслуг, банковское и почтовое отделения, а также медпункт.

Уже утром в субботу, 7 ноября, он посетит военный госпиталь, где пообщается с защитниками Украины. После этого встретится с пограничниками и вернется в столицу. В программе возможны изменения.

Напомним, ранее Зеленский попросил Красный Крест помочь с обменом пленными.

Украина президент Донецкая область Харьковская область визит
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