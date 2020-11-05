Зеленский едет на восток Украины: СМИ рассекретили программу визита

Он планирует посетить Чугуев, где 25 сентября произошла страшная авиакатастрофа

Он планирует посетить Чугуев, где 25 сентября произошла страшная авиакатастрофа

Офис президента

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Newsroom.

Программа визита гаранта Конституции пока что засекречена, однако собственные источники Newsroom сообщают, что в пятницу, 6 ноября, гарант прибудет в Чугуев, откуда отправится в Северодонецк.

В Луганской области он посетит КПВВ "Счастье". В городе заканчивают обустраивать новый пешеходный пропускной пункт, в котором планируют разместить Центр предоставления админуслуг, банковское и почтовое отделения, а также медпункт.

Уже утром в субботу, 7 ноября, он посетит военный госпиталь, где пообщается с защитниками Украины. После этого встретится с пограничниками и вернется в столицу. В программе возможны изменения.

Напомним, ранее Зеленский попросил Красный Крест помочь с обменом пленными.