Зеленский едет на восток Украины: СМИ рассекретили программу визита
Президент Украины Владимир Зеленский прибудет на восток с двухдневным визитом.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Newsroom.
Программа визита гаранта Конституции пока что засекречена, однако собственные источники Newsroom сообщают, что в пятницу, 6 ноября, гарант прибудет в Чугуев, откуда отправится в Северодонецк.
В Луганской области он посетит КПВВ "Счастье". В городе заканчивают обустраивать новый пешеходный пропускной пункт, в котором планируют разместить Центр предоставления админуслуг, банковское и почтовое отделения, а также медпункт.
Уже утром в субботу, 7 ноября, он посетит военный госпиталь, где пообщается с защитниками Украины. После этого встретится с пограничниками и вернется в столицу. В программе возможны изменения.
Напомним, ранее Зеленский попросил Красный Крест помочь с обменом пленными.