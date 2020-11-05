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05 ноября 2020, 12:45 28

Стало известно, когда Рада рассмотрит законопроект о восстановлении е-декларирования

05 ноября 2020, 12:45 28
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Речь идет о документе, автором которого является спикер парламента Дмитрий Разумков
Речь идет о документе, автором которого является спикер парламента Дмитрий Разумков
Фото из открытых источников
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Народные депутаты проголосовали за то, чтобы законопроект №4304 о восстановлении е-декларирования рассмотреть на следующей пленарной неделе. Автор документа - спикер парламента Дмитрий Разумков.

Соответствующее решение приняли сегодня на заседании парламента, информирует RegioNews.

Разумков на заседании Рады сообщил, что был внесен альтернативный законопроект, по которому еще нет решения комитета. Из-за этого голосование отложили.

Отметим, следующая пленарная неделя должна состояться 17-20 ноября.

Нардепы проголосовали за сокращение сроков подготовки ко второму чтению законопроектов №4304, 4304-1. "За" 292 нардепы.

Напомним, 3 ноября комитет парламента по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект №4304 о восстановлении электронного декларирования в первоначальном виде. Автор документа - спикер парламента Дмитрий Разумков.

В то же время председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия рассказал, почему Рада не рассматривает законопроект президента Владимира Зеленского относительно Конституционного Суда Украины.

Украина Верховная Рада коррупция голосование парламент
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