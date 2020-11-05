Стало известно, когда Рада рассмотрит законопроект о восстановлении е-декларирования
Народные депутаты проголосовали за то, чтобы законопроект №4304 о восстановлении е-декларирования рассмотреть на следующей пленарной неделе. Автор документа - спикер парламента Дмитрий Разумков.
Соответствующее решение приняли сегодня на заседании парламента, информирует RegioNews.
Разумков на заседании Рады сообщил, что был внесен альтернативный законопроект, по которому еще нет решения комитета. Из-за этого голосование отложили.
Отметим, следующая пленарная неделя должна состояться 17-20 ноября.
Нардепы проголосовали за сокращение сроков подготовки ко второму чтению законопроектов №4304, 4304-1. "За" 292 нардепы.
Напомним, 3 ноября комитет парламента по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект №4304 о восстановлении электронного декларирования в первоначальном виде. Автор документа - спикер парламента Дмитрий Разумков.
В то же время председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия рассказал, почему Рада не рассматривает законопроект президента Владимира Зеленского относительно Конституционного Суда Украины.