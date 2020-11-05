ЦИК обнародовала результаты выборов в 548 местных советов

Избрано более 12 тысяч депутатов

Избрано более 12 тысяч депутатов

Фото: из открытых источников

Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов в 548 местных советов в 24 регионах страны. Еще должны поступить сообщения относительно итогов выборов в 1029 местных советов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ЦИК.

С 11 тыс. 244 депутатов, которые избираются в городские советы, на данный момент известно об избрании 2 тыс. 561 человека. Из 5 тыс. 366 мандатов в районные советы заполнены 350, с 10 тыс. 284 поселковых - 3 тыс. 180, из 14 тыс. 006 - 6 тыс. 332.

Таким образом, из 43 тыс.122 мандатов в советах местных уровней, сейчас известно об избрании 12 тыс. 461 депутата. А 30 тыс. 661 мандатов есть еще свободными на данный момент.

Как известно, на нынешних местных выборах должны быть избраны депутаты 1 577 местных советов (22 областных, 119 районных, 370 городских, 15 районных в городах, 431 поселкового и 620 сельских), а также 370 городских, 431 поселковый и 620 сельских голов.

Напомним, 4 ноября ТИК признали избранными 9 237 депутатов 406 местных советов и 492 сельских, поселковых, городских голов.