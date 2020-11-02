Через рішення КСУ в Україну не приїде місія від МВФ - Зеленський

Україні отримала негативні сигнали від Світового банку та послів "Великої сімки”

Україні отримала негативні сигнали від Світового банку та послів "Великої сімки”

Фото: із відкритих джерел

Місії Міжнародного валютного фонду в Україні не буде через скандальне рішення Конституційного суду про скасування електронного декларування.

Про це в ефірі "Свободи слова" на каналі ICTV заявив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, Україна отримала одночасно багато сигналів від західних партнерів.

Від Міжнародного валютного фонду не може бути ніякої місії. Можете не чекати, а я не хочу приховувати від нашого суспільство про що йде мова", - сказав Зеленський.

Він додав, що внаслідок зриву співпраці із МВФ буде дірка у державному бюджеті.

Нам потрібна допомога наших партнерів. Такий самий звітний сигнал ми отримали від Світового банку, від ЄБРР, від усіх послів "Великої сімки”, які перебувають в Україні", - наголосив президент.

Нагадаємо, Зеленський приїхав на засідання фракції "Слуга народу" і закликав фракцію підтримати перезавантаження Конституційного Суду.