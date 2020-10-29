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29 жовтня 2020, 15:59 2

Зеленський хоче, щоб в Україні з'явилися нові зразки озброєння, - Уруський

29 жовтня 2020, 15:59 2
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За його словами, за останній рік Зеленський став "зовсім іншою людиною" у ставленні до оборонної сфери
За його словами, за останній рік Зеленський став "зовсім іншою людиною" у ставленні до оборонної сфери
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський змінив своє ставлення до оборонної сфери. Він зацікавлений у появі в Україні нових зразків озброєння.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань стратегічної промисловості Олег Уруський, пише RegioNews.

За його словами, за останній рік Зеленський став "зовсім іншою людиною" у ставленні до оборонної сфери.

"З нашого досвіду професійного спілкування з президентом я бачу, що він абсолютно зацікавлений в тому, щоб у нас з'являлися нові зразки озброєння, причому в найбільш технологічних галузях", - сказав Уруський.

Віцепрем'єр зазначив, що Зеленський повністю в курсі всієї ситуації на підприємствах оборонної промисловості і в Збройних силах України.

"Останні військові навчання, які проводилися з його участю, свідчать тільки про те, що президент цілком орієнтується в ситуації", - додав Уруський.

Нагадаємо, раніше у Кабміні заявили, що ситуація з авіатехнікою Збройних Сил незадовільна.

Україна зброя міністр президент ЗСУ
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