Зеленський хоче, щоб в Україні з'явилися нові зразки озброєння, - Уруський

За його словами, за останній рік Зеленський став "зовсім іншою людиною" у ставленні до оборонної сфери

За його словами, за останній рік Зеленський став "зовсім іншою людиною" у ставленні до оборонної сфери

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський змінив своє ставлення до оборонної сфери. Він зацікавлений у появі в Україні нових зразків озброєння.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань стратегічної промисловості Олег Уруський, пише RegioNews. За його словами, за останній рік Зеленський став "зовсім іншою людиною" у ставленні до оборонної сфери. "З нашого досвіду професійного спілкування з президентом я бачу, що він абсолютно зацікавлений в тому, щоб у нас з'являлися нові зразки озброєння, причому в найбільш технологічних галузях", - сказав Уруський. Віцепрем'єр зазначив, що Зеленський повністю в курсі всієї ситуації на підприємствах оборонної промисловості і в Збройних силах України. "Останні військові навчання, які проводилися з його участю, свідчать тільки про те, що президент цілком орієнтується в ситуації", - додав Уруський. Нагадаємо, раніше у Кабміні заявили, що ситуація з авіатехнікою Збройних Сил незадовільна.

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