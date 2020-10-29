Зеленский хочет, чтобы в Украине появились новые образцы вооружения, - Уруский

По его словам, за последний год Зеленский стал "совсем другим человеком" в отношении оборонной сферы

По его словам, за последний год Зеленский стал "совсем другим человеком" в отношении оборонной сферы

Офис президента

Президент Владимир Зеленский изменил свое отношение к оборонной сфере. Он заинтересован в появлении в Украине новых образцов вооружения.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский, пишет RegioNews. По его словам, за последний год Зеленский стал "совсем другим человеком" в отношении оборонной сферы. "Из нашего опыта профессионального общения с президентом я вижу, что он абсолютно заинтересован в том, чтобы у нас появлялись новые образцы вооружения, причем в наиболее технологичных отраслях", - сказал Уруский. Вице-премьер отметил, что Зеленский полностью в курсе всей ситуации на предприятиях оборонной промышленности и в Вооруженных силах Украины. "Последние военные учения, которые проводились с его участием, свидетельствуют только о том, что президент вполне ориентируется в ситуации", - добавил Уруский. Напомним, ранее в Кабмине заявили, что ситуация с авиатехникой Вооруженных Сил неудовлетворительная.

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