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Стало известно, когда за госбюджет-2020 возьмется профильный комитет Рады
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29 октября 2020, 12:41 3

Стало известно, когда за госбюджет-2020 возьмется профильный комитет Рады

29 октября 2020, 12:41 3
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Вероятно, это произойдет 2 ноября
Вероятно, это произойдет 2 ноября
Фото: Слуга народа / Facebook
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Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рассмотрит законопроект о государственном бюджете на 2021 год на следующей неделе. Вероятно, заседание состоится в начале недели.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует RegioNews.

Отметим, заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк в своем Telegram-канале ранее сообщил, что заседание бюджетного комитета будет назначено на понедельник, 2 ноября. По его информации, рассмотрение бюджета в сессионном зале в первом чтении должно состояться в четверг, 5 ноября.

"Планы рассмотрения (бюджета, - ред.) на неделе есть конечно. Это срочный вопрос. Но зависит от того, как комитет оперативно решит... Я не уверен на счет 2 ноября (проведения заседания комитета, - ред.), но в начале недели точно", - сказал Корниенко.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что парламент рассмотрит проект государственного бюджета на 2021 год 3 ноября.

Украина закон Слуга народа бюджет фракция
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