В Борисполе не будут призначать временного мэра: в горсовете прояснили ситуацию
В Борисполе не планируют назначать временного мэра из-за смерти городского главы Анатолия Федорчука. Сейчас в горсовете ждут перевыборов.
Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, передает RegioNews.
По его словам, ситуация, которая сложилась в городе из-за смерти Федорчука - это правовой тупик.
"Такого в Украине вообще не было. Дело в том, что он выиграл выборы, но его ТИК не объявила городским головой. Поэтому, по логике, я думаю, что, скорее всего, будут перевыборы", - сказал Годунок.
Он отметил, что без мэра в горсовете не могут решать кадровые вопросы.
"Теперь депутаты соберутся и не смогут избрать секретаря, поскольку на секретаря по закону кандидатуру подает городской голова. А если его кандидатура не прошла - тогда могут депутаты. Такая патовая ситуация сейчас. Депутатов избрали, а городского главы нет, от него многое зависит, подать заместителей, например. Все сейчас шокированы", - объяснил он.
Напомним, действующий мэр Борисполя и лидер избирательной гонки Анатолий Федорчук умер от COVID-19 до объявления результатов выборов.
Также сообщалось, что в Борисполе проведут повторные выборы из-за смерти кандидата в мэры