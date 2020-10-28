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28 октября 2020, 16:59 2

В Борисполе не будут призначать временного мэра: в горсовете прояснили ситуацию

28 октября 2020, 16:59 2
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Сейчас в горсовете ждут перевыборов
Сейчас в горсовете ждут перевыборов
Фото из открытых источников
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В Борисполе не планируют назначать временного мэра из-за смерти городского главы Анатолия Федорчука. Сейчас в горсовете ждут перевыборов.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, передает RegioNews.

По его словам, ситуация, которая сложилась в городе из-за смерти Федорчука - это правовой тупик.

"Такого в Украине вообще не было. Дело в том, что он выиграл выборы, но его ТИК не объявила городским головой. Поэтому, по логике, я думаю, что, скорее всего, будут перевыборы", - сказал Годунок.

Он отметил, что без мэра в горсовете не могут решать кадровые вопросы.

"Теперь депутаты соберутся и не смогут избрать секретаря, поскольку на секретаря по закону кандидатуру подает городской голова. А если его кандидатура не прошла - тогда могут депутаты. Такая патовая ситуация сейчас. Депутатов избрали, а городского главы нет, от него многое зависит, подать заместителей, например. Все сейчас шокированы", - объяснил он.

Напомним, действующий мэр Борисполя и лидер избирательной гонки Анатолий Федорчук умер от COVID-19 до объявления результатов выборов.

Также сообщалось, что в Борисполе проведут повторные выборы из-за смерти кандидата в мэры

ТИК Борисполь мэр смерть выборы
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