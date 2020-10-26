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26 жовтня 2020, 10:56 1

Явка на місцевих виборах в Україні склала 36,88% - ЦВК

26 жовтня 2020, 10:56 1
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Опрацьовано 100% інформації про явку на виборчі дільниці
Опрацьовано 100% інформації про явку на виборчі дільниці
Фото: з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія оприлюднила остаточну інформацію про явку виборців на місцевих виборах в Україні.

Як повідомляє RegioNews, про це повідомляє https://www.facebook.com/UACEC/пресслужба ЦВК.

Явка виборців на виборах 25 жовтня - 36,88 %. Опрацьовано 100% інформації з усіх областей України", - йдеться у повідомленні.

У ЦВК зазначили, що 10 556 621 виборець 25 жовтня отримав бюлетені та проголосував.

Так, найнижча явка на місцевих виборах в Україні зафіксована у Донецькій області - 31,67%, а також у Миколаївській - 32,02%, у Харківській - 32,33% і у Херсонській - 32,39% областях.

Максимальна явка зафіксована в Тернопільській області - 44,68%, у Львівській області - 43,82% і в Волинській області - 41,89%.

Нагадаємо, активність виборців, за інформацією отриманою від ТВК станом на 22:00, становила 36,98%.

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