Явка на местных выборах в Украине составила 36,88% - ЦИК

Обработано 100% информации о явке на избирательные участки

Обработано 100% информации о явке на избирательные участки

Фото: из открытых источников

Центральная избирательная комиссия обнародовала окончательную информацию о явке избирателей на местных выборах в Украине.

Как сообщает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Явка избирателей на выборах 25 октября - 36,88%. Обработано 100% информации из всех областей Украины", - говорится в сообщении.

В ЦИК отметили, что 10 556 621 избиратель 25 октября получил бюллетени и проголосовал.

Так, самая низкая явка на местных выборах в Украине зафиксирована в Донецкой области - 31,67%, а также в Николаевской - 32,02%, в Харьковской - 32,33% и в Херсонской - 32,39% областях.

Максимальная явка зафиксирована в Тернопольской области - 44,68%, во Львовской области - 43,82% и в Волынской области - 41,89%.

Напомним, активность избирателей, по информации, полученной от ТИК по состоянию на 22:00, составляла 36,98%.