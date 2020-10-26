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26 октября 2020, 10:56 2

Явка на местных выборах в Украине составила 36,88% - ЦИК

26 октября 2020, 10:56 2
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Обработано 100% информации о явке на избирательные участки
Обработано 100% информации о явке на избирательные участки
Фото: из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия обнародовала окончательную информацию о явке избирателей на местных выборах в Украине.

Как сообщает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Явка избирателей на выборах 25 октября - 36,88%. Обработано 100% информации из всех областей Украины", - говорится в сообщении.

В ЦИК отметили, что 10 556 621 избиратель 25 октября получил бюллетени и проголосовал.

Так, самая низкая явка на местных выборах в Украине зафиксирована в Донецкой области - 31,67%, а также в Николаевской - 32,02%, в Харьковской - 32,33% и в Херсонской - 32,39% областях.

Максимальная явка зафиксирована в Тернопольской области - 44,68%, во Львовской области - 43,82% и в Волынской области - 41,89%.

Напомним, активность избирателей, по информации, полученной от ТИК по состоянию на 22:00, составляла 36,98%.

выборы голосование ЦИК область избиратели явка
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