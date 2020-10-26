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26 октября 2020, 10:57 2

Местные выборы: каждый пятый украинец не пошел голосовать из-за состояния здоровья

26 октября 2020, 10:57 2
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20% из тех, кто не голосовал на выборах, главной причиной назвали состояние здоровья
20% из тех, кто не голосовал на выборах, главной причиной назвали состояние здоровья
Фото: flickr
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Из тех, кто не принял участие в голосовании на местных выборах, каждый пятый не смог прийти по состоянию здоровья, каждый седьмой не знал, за кого проголосовать, а для каждого восьмого выборы были неинтересны. 

Об этом свидетельствуют результаты электорально-поведенческого исследования социологической группы "Рейтинг", проведенные в день выборов, информирует RegioNews.

"20% из тех, кто не голосовал на выборах, главной причиной назвали состояние здоровья, 19% – то, что не проживают по месту прописки, 15% – заняты в день выборов, 14% – не знали, за кого голосовать", - говорится в сообщении.

Так, для 12% выборы были неинтересны, 10% - проигнорировали голосование из-за эпидемии коронавируса. В 4% не было выборов в их городе/селе, и еще 4% отсутствовали в списках.

Кроме того, если бы была возможность голосовать электронно из дома, то 46% из тех, кто не голосовал на местных выборах, все-таки проголосовали бы, 13% – 50/50, 14% – возможно и 25% – не голосовали бы.

Данные группы "Рейтинг"

Напомним, ранее в ЦИК сообщили, когда будут готовы результаты выборов.

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