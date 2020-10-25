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25 жовтня 2020, 15:04 7

Порошенко назвав соцопитування Зеленського "найбільшою фальсифікацією в історії України"

25 жовтня 2020, 15:04 7
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Також він подякував виборцям, які ігнорують опитування Зеленського
Фото: eurosolidarity.org
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П'ятий президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною проголосували на місцевих виборах 25 жовтня.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Новое время".

Проголосувавши на виборчій дільниці у 12:30, Порошенко відмовився взяти участь в опитуванні від Зеленського.

Також Порошенко прокоментував опитування, назвавши його "найбільшою фальсифікацією в історії України".

"Спочатку це називалось "референдумом", потім "опитуванням", потім "соціологією". А потім назвали тим, чим воно є насправді - назаконною передвиборчою агітацією Зеленського і його "слуг". Це найбільша фальсифікація за всю історію України", - підкреслив Порошенко, додавши, що це може зрівнятися "тільки з фальсифікацією Януковича в 2004 році".

Раніше повідомлялось, що у Івано-Франківську на дільниці для голосування на місцевих виборах-2020 опитування від президента України Володимира Зеленського проводять неповнолітні.

Крім того, в поліцію почали надходити скарги від українців щодо проведення Зе-опитування. Правоохоронцям скаржаться як виборці, так і волонтери.

вибори опитування Петро Порошенко голосування виборці
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