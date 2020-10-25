Порошенко назвав соцопитування Зеленського "найбільшою фальсифікацією в історії України"
П'ятий президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною проголосували на місцевих виборах 25 жовтня.
Як передає RegioNews, про це повідомляє "Новое время".
Проголосувавши на виборчій дільниці у 12:30, Порошенко відмовився взяти участь в опитуванні від Зеленського.
Також Порошенко прокоментував опитування, назвавши його "найбільшою фальсифікацією в історії України".
"Спочатку це називалось "референдумом", потім "опитуванням", потім "соціологією". А потім назвали тим, чим воно є насправді - назаконною передвиборчою агітацією Зеленського і його "слуг". Це найбільша фальсифікація за всю історію України", - підкреслив Порошенко, додавши, що це може зрівнятися "тільки з фальсифікацією Януковича в 2004 році".
Раніше повідомлялось, що у Івано-Франківську на дільниці для голосування на місцевих виборах-2020 опитування від президента України Володимира Зеленського проводять неповнолітні.
Крім того, в поліцію почали надходити скарги від українців щодо проведення Зе-опитування. Правоохоронцям скаржаться як виборці, так і волонтери.