Порошенко назвав соцопитування Зеленського "найбільшою фальсифікацією в історії України"

Також він подякував виборцям, які ігнорують опитування Зеленського

Також він подякував виборцям, які ігнорують опитування Зеленського

Фото: eurosolidarity.org

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Новое время".

Проголосувавши на виборчій дільниці у 12:30, Порошенко відмовився взяти участь в опитуванні від Зеленського.

Також Порошенко прокоментував опитування, назвавши його "найбільшою фальсифікацією в історії України".

"Спочатку це називалось "референдумом", потім "опитуванням", потім "соціологією". А потім назвали тим, чим воно є насправді - назаконною передвиборчою агітацією Зеленського і його "слуг". Це найбільша фальсифікація за всю історію України", - підкреслив Порошенко, додавши, що це може зрівнятися "тільки з фальсифікацією Януковича в 2004 році".

Раніше повідомлялось, що у Івано-Франківську на дільниці для голосування на місцевих виборах-2020 опитування від президента України Володимира Зеленського проводять неповнолітні.

Крім того, в поліцію почали надходити скарги від українців щодо проведення Зе-опитування. Правоохоронцям скаржаться як виборці, так і волонтери.