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25 октября 2020, 11:48 4

Второй тур местных выборов обязательно будет - Разумков

25 октября 2020, 11:48 4
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Постановление об отмене второго тура выборов мэров уже отозвано
Постановление об отмене второго тура выборов мэров уже отозвано
Фото: из открытых источников
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Председатель парламента Дмитрий Разумков уверен в том, что в Украине обязательно состоится второй тур проходящих в воскресенье, 25 октября, местных выборов. 

Как передает RegioNews, об этом Разумков сообщил в комментарии журналистам.

Безусловно, будет… Сегодня приостановить избирательный процесс, я не ЦИК, но я не вижу ни оснований, ни возможностей это сделать", - отметил он.

Спикер также сообщил, что проект постановления Верховной Рады, предлагающий не проводить второй тур выборов мэров, уже отозван.

Потому что мы не можем оставить громады без легитимной власти. Я думаю, что мы все понимаем, что власть на местах, особенно и в рамках децентрализации… и в рамках тех вызовов, которые сегодня стоят перед местной властью… поэтому важно, чтобы вся вертикаль власти работала на единый результат", - подчеркнул Разумков.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Разумков, после голосования, не смог найти волонтеров, проводящих президентский опрос на избирательном участке.

Напомним, в Украине проходят выборы в местные советы и глав населенных пунктов.

голосование выборы Избирательный кодекс ВР Дмитрий Разумков
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