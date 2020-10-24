Стало відомо, як виглядатимуть і працюватимуть інтерв'юери, які проводитимуть опитування Зеленського
Інтерв'юери, які в день місцевих виборів будуть проводити опитування від президента Володимира Зеленського, мають працювати поза виборчою дільницею і ні за кого не агітувати.
Про це передає RegioNews з посиланням на УП.
Інтерв'юери будуть у спеціальних манішках та з опломбованими урнами з надписом "5 питань від президента".
Їм заборонено мати при собі будь-яку агітацію та перебувати на території виборчих дільниць. Вони мають опитувати громадян після того, як ті проголосують на виборах.
Біля дільниць у Києві, переважно, працюватимуть по дві людини, іноді – по одній.
Вони працюватимуть з 8 години до 20, з можливістю 4 рази відійти на перерву у 15 хвилин. Після цього урни відвезуть у місце підрахунку голосів, невикористані бланки знищать, а на використаних підрахують голоси і складуть за результатами підрахунків протоколи.
Інтерв'юери також мають бути в масках і рукавичках, якими їх забезпечать організатори.
Крім того, їм надають інструкції, як поводити себе біля дільниць і реагувати на можливі провокації.
Спеціальних наметів чи інших конструкції встановлювати не планується. У разі непогоди інтерв'юери мають зайти під навіс або в приміщення, однак, за інструкцією, не заходити безпосередньо на територію дільниці.
Інтерв’юерів координують через Telegram відповідальні в районі люди. Також для них підготовлені відео- та текстові інструкції.
Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.
Пізніше стали відомі всі п’ять запитань із опитування Зеленського.