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24 жовтня 2020, 16:14 2

Стало відомо, як виглядатимуть і працюватимуть інтерв'юери, які проводитимуть опитування Зеленського

24 жовтня 2020, 16:14 2
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Вони можуть опитувати громадян після того, як ті проголосують на виборах
Вони можуть опитувати громадян після того, як ті проголосують на виборах
Фото з відкритих джерел
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Інтерв'юери, які в день місцевих виборів будуть проводити опитування від президента Володимира Зеленського, мають працювати поза виборчою дільницею і ні за кого не агітувати.

Про це передає RegioNews з посиланням на УП.

Інтерв'юери будуть у спеціальних манішках та з опломбованими урнами з надписом "5 питань від президента".

Їм заборонено мати при собі будь-яку агітацію та перебувати на території виборчих дільниць. Вони мають опитувати громадян після того, як ті проголосують на виборах.

Біля дільниць у Києві, переважно, працюватимуть по дві людини, іноді – по одній.

Вони працюватимуть з 8 години до 20, з можливістю 4 рази відійти на перерву у 15 хвилин. Після цього урни відвезуть у місце підрахунку голосів, невикористані бланки знищать, а на використаних підрахують голоси і складуть за результатами підрахунків протоколи.

Інтерв'юери також мають бути в масках і рукавичках, якими їх забезпечать організатори.

Крім того, їм надають інструкції, як поводити себе біля дільниць і реагувати на можливі провокації.

Спеціальних наметів чи інших конструкції встановлювати не планується. У разі непогоди інтерв'юери мають зайти під навіс або в приміщення, однак, за інструкцією, не заходити безпосередньо на територію дільниці.

Інтерв’юерів координують через Telegram відповідальні в районі люди. Також для них підготовлені відео- та текстові інструкції.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Пізніше стали відомі всі п’ять запитань із опитування Зеленського.

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