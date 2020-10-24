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24 жовтня 2020, 16:41

У Рівному порушили кримінальну справу через підпал автівки кандидата в облраду

24 жовтня 2020, 16:41
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Правоохоронці встановлюють особи, причетних до злочину
Правоохоронці встановлюють особи, причетних до злочину
Фото: Поліція Рівненщини
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В Рівному спалили автомобіль кандидата в місцеву обласну раду. Поліція відкрила кримінальну справу.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Рівненської області.

Інцидент стався 24 жовтня близько 4 ранку на вулиці Клима Савура в Рівному. У поліцію надійшло повідомлення, що горить автомобіль Mercedes-Benz CLS 350, який належить 44-річному директору комунального підприємства, який також є кандидатом у депутати облради.

"Легковик був припаркований у дворі багатоповерхівки за місцем проживання власника. Вогнем знищено бампер та моторний відсік автомобіля. З місця події криміналісти вилучили пластмасову місткість з залишками пально-мастильних матеріалів", - повідомили в поліції.

За фактом підпалу правоохоронці відкрили справу за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Встановлюються особи, причетні до злочину.

За інформацією місцевих ЗМІ, автомобіль належав кандидатові в депутати Андрію Караушу.

Нагадаємо, 22 жовтня на Харківщині підпалили авто кандидата у депутати.

вибори кримінал поліція Рівне Місцеві вибори
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