В Ровно возбудили уголовное дело за поджог авто кандидата в облсовет
В Ровно сожгли автомобиль кандидата в местную областную раду. Полиция открыла уголовное дело.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.
Инцидент произошел 24 октября около 4 утра на улице Клима Савура в Ровно. В полицию поступило сообщение, что горит автомобиль Mercedes-Benz CLS 350, который принадлежит 44-летнему директору коммунального предприятия, который также является кандидатом в депутаты облсовета.
"Автомобиль был припаркован во дворе многоэтажки по месту жительства владельца. Огнем уничтожены бампер и моторный отсек автомобиля. С места происшествия криминалисты изъяли пластмассовую емкость с остатками горюче-смазочных материалов", - сообщили в полиции.
По факту поджога правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.
По информации местных СМИ, автомобиль принадлежал кандидату в депутаты Андрею Караушу.
Напомним, 22 октября на Харьковщине подожгли автомобиль кандидата в депутаты.