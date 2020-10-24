В Ровно возбудили уголовное дело за поджог авто кандидата в облсовет

Правоохранители устанавливают лица, причастных к преступлению

Правоохранители устанавливают лица, причастных к преступлению

Фото: Полиция Ровенщины

В Ровно сожгли автомобиль кандидата в местную областную раду. Полиция открыла уголовное дело.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

Инцидент произошел 24 октября около 4 утра на улице Клима Савура в Ровно. В полицию поступило сообщение, что горит автомобиль Mercedes-Benz CLS 350, который принадлежит 44-летнему директору коммунального предприятия, который также является кандидатом в депутаты облсовета.

"Автомобиль был припаркован во дворе многоэтажки по месту жительства владельца. Огнем уничтожены бампер и моторный отсек автомобиля. С места происшествия криминалисты изъяли пластмассовую емкость с остатками горюче-смазочных материалов", - сообщили в полиции.

По факту поджога правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

По информации местных СМИ, автомобиль принадлежал кандидату в депутаты Андрею Караушу.

Напомним, 22 октября на Харьковщине подожгли автомобиль кандидата в депутаты.