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24 октября 2020, 16:41

В Ровно возбудили уголовное дело за поджог авто кандидата в облсовет

24 октября 2020, 16:41
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Правоохранители устанавливают лица, причастных к преступлению
Правоохранители устанавливают лица, причастных к преступлению
Фото: Полиция Ровенщины
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В Ровно сожгли автомобиль кандидата в местную областную раду. Полиция открыла уголовное дело.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

Инцидент произошел 24 октября около 4 утра на улице Клима Савура в Ровно. В полицию поступило сообщение, что горит автомобиль Mercedes-Benz CLS 350, который принадлежит 44-летнему директору коммунального предприятия, который также является кандидатом в депутаты облсовета.

"Автомобиль был припаркован во дворе многоэтажки по месту жительства владельца. Огнем уничтожены бампер и моторный отсек автомобиля. С места происшествия криминалисты изъяли пластмассовую емкость с остатками горюче-смазочных материалов", - сообщили в полиции.

По факту поджога правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

По информации местных СМИ, автомобиль принадлежал кандидату в депутаты Андрею Караушу.

Напомним, 22 октября на Харьковщине подожгли автомобиль кандидата в депутаты.

выборы криминал полиция Ровно Местные выборы
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