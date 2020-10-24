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24 жовтня 2020, 14:20 12

Керівник "Слуги народу" Арахамія заявив, що за ним стежать: знайшов пристрій під колесами авто

24 жовтня 2020, 14:20 12
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Нині на місці працюють вибухотехніки
Нині на місці працюють вибухотехніки
Фото: Слуга народу / Facebook
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Народний депутат й керівник фракції "Слуга народу" повідомив, що знайшов під колесами своєї автівки пристрій, схожий на пристрій для стеження.

Як передає RegioNews, про це він написав у Facebook.

Він наголосив, що пристрій він помітив о 13:25, коли приїхав на роботу.

"Спрацював датчик тиску шин, вийшов з машини і оглянув колеса, під заднім правим колесом виявив невеликий згорток", – написав він.

Арахамія зазначив, що викликав поліцію, нині працює бригада вибухотехніків.

"За попередніми даними пристрій стеження", – резюмував він.

Нагадаємо, у червні прокуратура порушила справу через стеження за Порошенком.

кримінал Слуга народа поліція кримінальна справа нардеп
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