Керівник "Слуги народу" Арахамія заявив, що за ним стежать: знайшов пристрій під колесами авто
Нині на місці працюють вибухотехніки
Нині на місці працюють вибухотехніки
Народний депутат й керівник фракції "Слуга народу" повідомив, що знайшов під колесами своєї автівки пристрій, схожий на пристрій для стеження.
Як передає RegioNews, про це він написав у Facebook.
Він наголосив, що пристрій він помітив о 13:25, коли приїхав на роботу.
"Спрацював датчик тиску шин, вийшов з машини і оглянув колеса, під заднім правим колесом виявив невеликий згорток", – написав він.
Арахамія зазначив, що викликав поліцію, нині працює бригада вибухотехніків.
"За попередніми даними пристрій стеження", – резюмував він.
Нагадаємо, у червні прокуратура порушила справу через стеження за Порошенком.
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