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24 октября 2020, 14:20 12

Руководитель "Слуги народа" Арахамия заявил, что за ним следят: нашел устройство под колесами авто

24 октября 2020, 14:20 12
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Сейчас на месте работают взрывотехники
Сейчас на месте работают взрывотехники
Фото: Слуга народа / Facebook
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Народный депутат и руководитель фракции "Слуга народа" сообщил, что нашел под колесами своей машины устройство, похожее на устройство для слежки.

Как передает RegioNews, об этом он написал в Facebook.

Он подчеркнул, что устройство он заметил в 13:25, когда приехал на работу.

"Сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колеса, под задним правым колесом обнаружил небольшой сверток", – написал он.

Арахамия отметил, что вызвал полицию, сейчас работает бригада взрывотехников.

"По предварительным данным устройство слежения", – резюмировал он.

Напомним, в июне прокуратура возбудила дело из-за слежки за Порошенко.

криминал Слуга народа полиция криминальное дело нардеп
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