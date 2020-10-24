Руководитель "Слуги народа" Арахамия заявил, что за ним следят: нашел устройство под колесами авто
Сейчас на месте работают взрывотехники
Сейчас на месте работают взрывотехники
Народный депутат и руководитель фракции "Слуга народа" сообщил, что нашел под колесами своей машины устройство, похожее на устройство для слежки.
Как передает RegioNews, об этом он написал в Facebook.
Он подчеркнул, что устройство он заметил в 13:25, когда приехал на работу.
"Сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колеса, под задним правым колесом обнаружил небольшой сверток", – написал он.
Арахамия отметил, что вызвал полицию, сейчас работает бригада взрывотехников.
"По предварительным данным устройство слежения", – резюмировал он.
Напомним, в июне прокуратура возбудила дело из-за слежки за Порошенко.
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