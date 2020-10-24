ДБР відкриває "гарячу лінію" в день виборів: куди телефонувати у випадку порушення
Державне бюро розслідувань 25 жовтня буде працювати в посиленому режимі
Державне бюро розслідувань 25 жовтня буде працювати в посиленому режимі
У день проведення місцевих виборів 25 жовтня у Державному бюро розслідувань буде працювати телефонна "гаряча лінія" для повідомлень, пов'язаних з порушенням виборчого законодавства суб'єктами.
Про це повідомляє сайт ДБР, передає RegioNews.
Уточнюється, що Державне бюро розслідувань буде працювати в посиленому режимі і приймати повідомлення про можливі кримінальні правопорушення, вчинені:
- високопоставленими чиновниками (народні депутати, члени ЦВК);
- правоохоронцями та військовослужбовцями;
- суддями.
В ДБР просять українців у разі наявної інформації про кримінальні правопорушення, пов'язані з виборчим процесом, повідомити про злочин можна через телефон: (044) 294-64-63.
Нагадаємо, раніше у КВУ розповіли про найбільші проблеми під час виборчої кампанії цього року.
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