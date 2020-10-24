ДБР відкриває "гарячу лінію" в день виборів: куди телефонувати у випадку порушення

Державне бюро розслідувань 25 жовтня буде працювати в посиленому режимі

Державне бюро розслідувань 25 жовтня буде працювати в посиленому режимі

Фото: ДБР

У день проведення місцевих виборів 25 жовтня у Державному бюро розслідувань буде працювати телефонна "гаряча лінія" для повідомлень, пов'язаних з порушенням виборчого законодавства суб'єктами.

Про це повідомляє сайт ДБР, передає RegioNews.

Уточнюється, що Державне бюро розслідувань буде працювати в посиленому режимі і приймати повідомлення про можливі кримінальні правопорушення, вчинені:

високопоставленими чиновниками (народні депутати, члени ЦВК);

правоохоронцями та військовослужбовцями;

суддями.

В ДБР просять українців у разі наявної інформації про кримінальні правопорушення, пов'язані з виборчим процесом, повідомити про злочин можна через телефон: (044) 294-64-63.

Нагадаємо, раніше у КВУ розповіли про найбільші проблеми під час виборчої кампанії цього року.