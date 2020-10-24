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24 октября 2020, 11:40 6

ГБР открывает "горячую линию" в день выборов: куда звонить в случае нарушения

24 октября 2020, 11:40 6
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Государственное бюро расследований 25 октября будет работать в усиленном режиме
Государственное бюро расследований 25 октября будет работать в усиленном режиме
Фото: ГБР
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В день проведения местных выборов 25 октября в Государственном бюро расследований будет работать телефонная "горячая линия" для сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства субъектами.

Об этом сообщает сайт ГБР, передает RegioNews.

Уточняется, что Государственное бюро расследований будет работать в усиленном режиме и принимать сообщения о возможных уголовных правонарушениях, совершенных:

  • высокопоставленными чиновниками (народные депутаты, члены ЦИК);
  • правоохранителями и военнослужащими;
  • судьями.

В ГБР просят украинцев в случае имеющейся информации об уголовных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, сообщить о преступлении можно по телефону: (044) 294-64-63.

Напомним, ранее в КИУ рассказали о наибольших проблемах во время избирательной кампании этого года.

выборы ГБР Украина Местные выборы горячая линия
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