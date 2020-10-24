ГБР открывает "горячую линию" в день выборов: куда звонить в случае нарушения
Государственное бюро расследований 25 октября будет работать в усиленном режиме
Государственное бюро расследований 25 октября будет работать в усиленном режиме
В день проведения местных выборов 25 октября в Государственном бюро расследований будет работать телефонная "горячая линия" для сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства субъектами.
Об этом сообщает сайт ГБР, передает RegioNews.
Уточняется, что Государственное бюро расследований будет работать в усиленном режиме и принимать сообщения о возможных уголовных правонарушениях, совершенных:
- высокопоставленными чиновниками (народные депутаты, члены ЦИК);
- правоохранителями и военнослужащими;
- судьями.
В ГБР просят украинцев в случае имеющейся информации об уголовных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, сообщить о преступлении можно по телефону: (044) 294-64-63.
Напомним, ранее в КИУ рассказали о наибольших проблемах во время избирательной кампании этого года.
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