09:49  19 жовтня
В Україні кількість інфікованих COVID-19 сягнула вже понад 300 тисяч осіб
10:36  19 жовтня
Сьогодні останній день для зміни даних виборця - ЦВК
13:51  19 жовтня
Київ самостійно розгорне ліжко-місця для лікування хворих COVID-19 - Кличко
UA | RU
UA | RU
19 жовтня 2020, 11:55 1

Підкуп на місцевих виборах: Поліція відкрила майже 90 кримінальних справ

19 жовтня 2020, 11:55 1
Читайте также на русском языке
Всього відкрито вже 420 кримінальних справ через порушення на місцевих виборах
Всього відкрито вже 420 кримінальних справ через порушення на місцевих виборах
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні поліція відкрила вже 420 кримінальних справ через порушення на місцевих виборах. З них 88 справ - за статтею про підкуп виборців.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ, інформує RegioNews.

Всього відкрито 204 справи пов'язаних з можливими порушеннями виборчого законодавства і 216 - через порушення виборчого процесу.

Найбільше кримінальних справ відкрито в Києві -60, найменше на Волині - 1. В рамках 17 кримінальних справ повідомлено про підозру 17 фігурантам. За минулу добу в країні відкрили ще 10 кримінальних справ.

Також правоохоронці склали вже 1316 протоколів про адміністративні порушення пов'язаних з місцевими виборами. Найбільше таких порушень виявили в Київській області - 226, найменше в Харківській і Сумській областях - по 9.

Нагадаємо, 16 жовтня поліція відкрила 24 нові провадження через порушення виборчого процесу.

вибори Україна поліція кримінальна справа Місцеві вибори
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Історія миколаївської ОПЗЖ. Як не потрібно вести партійне будівництво на місцях, щоб не розгубити рейтинги
Харківська облрада. П'ять років безрезультатної "дрочки" під керівництвом Скоробогача
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »