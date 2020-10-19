Підкуп на місцевих виборах: Поліція відкрила майже 90 кримінальних справ

Всього відкрито вже 420 кримінальних справ через порушення на місцевих виборах

Всього відкрито вже 420 кримінальних справ через порушення на місцевих виборах

Фото з відкритих джерел

В Україні поліція відкрила вже 420 кримінальних справ через порушення на місцевих виборах. З них 88 справ - за статтею про підкуп виборців.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ, інформує RegioNews.

Всього відкрито 204 справи пов'язаних з можливими порушеннями виборчого законодавства і 216 - через порушення виборчого процесу.

Найбільше кримінальних справ відкрито в Києві -60, найменше на Волині - 1. В рамках 17 кримінальних справ повідомлено про підозру 17 фігурантам. За минулу добу в країні відкрили ще 10 кримінальних справ.

Також правоохоронці склали вже 1316 протоколів про адміністративні порушення пов'язаних з місцевими виборами. Найбільше таких порушень виявили в Київській області - 226, найменше в Харківській і Сумській областях - по 9.

Нагадаємо, 16 жовтня поліція відкрила 24 нові провадження через порушення виборчого процесу.