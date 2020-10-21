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21 октября 2020, 19:49 2

На местных выборах право голоса имеют свыше 28,6 млн избирателей - ЦИК

21 октября 2020, 19:49 2
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В ЦИК уточнили списки избирателей
В ЦИК уточнили списки избирателей
Фото: ЦИК
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В Центральной избирательной комиссии сообщили, что, согласно уточненным спискам, на местных выборах 25 октября право волеизъявления имеют 28 млн 622 тысячи избирателей.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, такие данные озвучила член Центризбиркома Ирина Ефремова в среду на селекторном совещании в МВД, передает RegioNews.

Какой же будет явка, станет известно только в день выборов", - заметила она.

По словам Ефремовой, в день голосования необходимо быть готовыми к любым "сюрпризам", поскольку нарушения избирательного законодательства могут произойти со стороны и избирателей, и "недобросовестных членов" избирательных комиссий, которые "гипотетически, но могут попытаться своими действиями или бездействием внести деструктив в работу УИК".

Член ЦИК также акцентировала внимание на том, что особенно тщательно нужно следить за тем, чтобы не сорвали подсчет голосов:

Иногда этот процесс затягивается на 3, 4, а то и 5 дней. Человек иногда ссылается на чрезмерную усталость и позволяет себе недопустимое - оставляет участок и идет отдыхать. Поэтому я вынуждена еще раз подчеркнуть, что ни один член комиссии не может позволить себе нарушать закон".

Напомним, в ЦИК рассказали, смогут проголосовать избиратели без маски.

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