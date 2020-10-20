Кого українці готові підтримати на місцевих виборах: нові рейтинги партій

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня

Фото з відкритих джерел

На місцевих виборах 25 жовтня найбільше голосів отримають три парламентські партії. При цьому рейтинг партій "Слуга народу", ОПЗЖ і "Європейська солідарність" практично зрівнявся.

Як пише RegioNews, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, зазначається, що партію "Слуга народу" підтримують 16,7% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, "Опозиційна платформа - За життя" - 13,5%, "Європейська солідарність" - 13,2%.

Крім того, партію "Батьківщина" підтримують 8,6% виборців, "За майбутнє" - 7,4% респондентів, "Наш край" - 4,0%, Радикальну партію Олега Ляшка - 3,3%, УДАР Віталія Кличка - 2,7%, ВО "Свобода" - 2,3%,%, партію Шарія - 1,9%, партію "Пропозиція" - 1,6%, партію "Голос" - 1,4%, "Сила і честь" - 1,2%%, "Перемога Пальчевського" - 0,9,

Сумарний рейтинг інших партій (в основному місцевих), які беруть участь у місцевих виборах і були включені в список для дослідження, - 21,3%

Наголошується, що опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 6-19 жовтня 2020 року серед 5000 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 42% українців позитивно ставляться до ідеї президента Володимира Зеленського провести опитування під час місцевих виборів 25 жовтня.