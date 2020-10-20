09:49  20 октября
В Украине за сутки выявили 5469 новых больных COVID-19
12:11  20 октября
"Никаких бумаг": Зеленский анонсировал переход всех государственных услуг в онлайн
08:13  20 октября
Ситуация на Донбассе: за сутки зафиксировано два нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
20 октября 2020, 12:48 6

Кого украинцы готовы поддержать на местных выборах: новые рейтинги партий

20 октября 2020, 12:48 6
Читайте також українською мовою
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На местных выборах 25 октября больше всего голосов получат три парламентские партии. При этом рейтинг партий "Слуга народа", ОПЗЖ и "Европейская солидарность" практически сравнялся.

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, отмечается, что партию "Слуга народа" поддерживают 16,7% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,5%, "Европейская солидарность" - 13,2%.

Кроме того, партию "Батькивщина" поддерживают 8,6% избирателей, "За майбутне" - 7,4% респондентов, "Наш край" - 4,0%, Радикальную партию Олега Ляшко - 3,3%, УДАР Виталия Кличко - 2,7%, ВО "Свобода" - 2,3%,%, партию Шария - 1,9%, партию "Пропозицию" - 1,6%, партию "Голос" - 1,4%, "Сила и честь" - 1,2%%, "Победа Пальчевского" - 0,9,

Суммарный рейтинг других партий (в основном местных), которые принимают участие в местных выборах и были включены в список для исследования, - 21,3%

Отмечается, что опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 6-19 октября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Напомним, ранее стало известно, что 42% украинцев положительно относятся к идее президента Владимира Зеленского провести опрос во время местных выборов 25 октября.

выборы Украина партии рейтинг опрос Местные выборы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Прикарпатье
История николаевской ОПЗЖ. Как не нужно вести партийное строительство на местах, чтобы не растерять рейтинги
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »