Кого украинцы готовы поддержать на местных выборах: новые рейтинги партий

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября

Фото из открытых источников

На местных выборах 25 октября больше всего голосов получат три парламентские партии. При этом рейтинг партий "Слуга народа", ОПЗЖ и "Европейская солидарность" практически сравнялся.

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, отмечается, что партию "Слуга народа" поддерживают 16,7% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,5%, "Европейская солидарность" - 13,2%.

Кроме того, партию "Батькивщина" поддерживают 8,6% избирателей, "За майбутне" - 7,4% респондентов, "Наш край" - 4,0%, Радикальную партию Олега Ляшко - 3,3%, УДАР Виталия Кличко - 2,7%, ВО "Свобода" - 2,3%,%, партию Шария - 1,9%, партию "Пропозицию" - 1,6%, партию "Голос" - 1,4%, "Сила и честь" - 1,2%%, "Победа Пальчевского" - 0,9,

Суммарный рейтинг других партий (в основном местных), которые принимают участие в местных выборах и были включены в список для исследования, - 21,3%

Отмечается, что опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 6-19 октября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Напомним, ранее стало известно, что 42% украинцев положительно относятся к идее президента Владимира Зеленского провести опрос во время местных выборов 25 октября.