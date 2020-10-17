"Просто на районі стану депутатом": в Харкові один з кандидатів записав передвиборчий реп

У кліпі кандидат розповідає про себе і проблеми міста

У кліпі кандидат розповідає про себе і проблеми міста

Фото: з відкритих джерел

Один з кандидатів в депутати Харківської міської ради по Слобідському і Основ`янському району від "Слуги народу" Джамал Стаценко записав передвиборчий відео-кліп, в якому заспівав пісню в стилі реп.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ролик кандидата на YouTube.

Номер шість у Слузі Народу, але по житті не шістка, мій пасат Б6 адже теж, решта буде пізніше", - заявляє з екрану кандидат Стаценко.

За словами депутата, він бачив "ті під'їзди, ті дахи" і обіцяє, що "будуть зменшені проблеми населення стократно".

Як зазначається в описі під роликом, кліп був знятий за 6 годин.

Раніше повідомлялося, що Михайло Добкін показав своє перше передвиборче відео на посаду мера Києва. У відео Добкін їде на байці по дорогах столиці і зупиняється біля пам'ятника.