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17 жовтня 2020, 15:19 13

"Просто на районі стану депутатом": в Харкові один з кандидатів записав передвиборчий реп

17 жовтня 2020, 15:19 13
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У кліпі кандидат розповідає про себе і проблеми міста
У кліпі кандидат розповідає про себе і проблеми міста
Фото: з відкритих джерел
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Один з кандидатів в депутати Харківської міської ради по Слобідському і Основ`янському району від "Слуги народу" Джамал Стаценко записав передвиборчий відео-кліп, в якому заспівав пісню в стилі реп.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ролик кандидата на YouTube.

Номер шість у Слузі Народу, але по житті не шістка, мій пасат Б6 адже теж, решта буде пізніше", - заявляє з екрану кандидат Стаценко.

За словами депутата, він бачив "ті під'їзди, ті дахи" і обіцяє, що "будуть зменшені проблеми населення стократно".

Як зазначається в описі під роликом, кліп був знятий за 6 годин.

Раніше повідомлялося, що Михайло Добкін показав своє перше передвиборче відео на посаду мера Києва. У відео Добкін їде на байці по дорогах столиці і зупиняється біля пам'ятника.

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