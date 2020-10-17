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17 октября 2020, 15:19 16

"Просто на районе стану депутатом": в Харькове один из кандидатов записал предвыборный рэп

17 октября 2020, 15:19 16
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В клипе кандидат рассказывает о себе и проблемах города
В клипе кандидат рассказывает о себе и проблемах города
Фото: из открытых источников
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Один из кандидатов в депутаты Харьковского городского совету по Слободскому и Основянскому району от "Слуги народа" Джамал Стаценко записал предвыборный видео-клип, в котором спел песню в стиле рэп.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ролик кандидата на YouTube.

Номер шесть в Слуге Народа, но по жизни не шестерка, мой пассат Б6 ведь тоже, остальное будет позже", - заявляет с экрана кандидат Стаценко.

По словам депутата, он видел "те подъезды, эти крыши" и обещает, что "будут уменьшены проблемы населения стократно".

Как отмечается в описании под роликом, клип был снят за 6 часов.

Ранее сообщалось, что Михаил Добкин показал свое первое предвыборное видео на должность мэра Киева. В видео Добкин едет на байке по дорогам столицы и останавливается у памятника.

выборы политика реклама Слуга народа Харьков видео Кандидат
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