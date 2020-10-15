Місцеві вибори: у партій є проблеми з дотриманням гендерної квоти - КВУ

Також серед проблем зустрічається одночасне членство кандидатів у різних політичних силах

Також серед проблем зустрічається одночасне членство кандидатів у різних політичних силах

Фото: з відкритих джерел

Комітет виборців України відзначає проблеми з дотриманням гендерної квоти у процесі кампанії перед місцевими виборами 25 жовтня.

Як передає RegioNews, про це заявила заступник генерального директора КВУ Наталія Линник під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Комітет виборців відзначає проблеми з гендерною квотою, з її дотриманням... Загалом судова практика в частині розгляду цих справ, пов'язаних з дотриманням гендерної квоти, є різною. Різне бачення у судів, а також у територіальних виборчих комісій", - повідомила Линник.

За її словами, з проблемами дотримання гендерної квоти зіштовхнулися такі партії: "Європейська солідарність", "Блок Кернеса - Успішний Харків", "Наш край", "За майбутнє", "Батьківщина".

Вона нагадала, що суть гендерної квоти полягає в тому, щоб два представника іншої статі були в першій і кожній наступній п'ятірці виборчого списку.

Крім того, серед проблем, які найчастіше виникали з реєстрацією кандидатів, було внесення грошової застави у невідповідний до норм чинного законодавства спосіб, а також одночасне членство кандидатів у різних політичних партіях.

Раніше повідомлялось, що у 24 містах України на посади міських голів висунули свої кандидатури кандидати-клони, тобто особи із однаковими прізвищами.