Местные выборы: у партий есть проблемы с соблюдением гендерной квоты - КИУ

Также среди проблем встречается одновременное членство кандидатов в разных политических силах

Также среди проблем встречается одновременное членство кандидатов в разных политических силах

Фото: из открытых источников

Комитет избирателей Украины отмечает проблемы с соблюдением гендерной квоты в процессе кампании перед местными выборами 25 октября.

Как передает RegioNews, об этом заявила заместитель генерального директора КИУ Наталья Линник во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Комитет избирателей отмечает проблемы с гендерной квотой, с ее соблюдением... В общем, судебная практика в части рассмотрения этих дел, связанных с соблюдением гендерной квоты, является разной. Разное видение у судов, а также у территориальных избирательных комиссий", - сообщила Линник.

По ее словам, с проблемами соблюдения гендерной квоты столкнулись такие партии: "Европейская солидарность", "Блок Кернеса - Успешный Харьков", "Наш край", "За майбутне", "Батькивщина".

Она напомнила, что суть гендерной квоты заключается в том, чтобы два представителя другого пола были в первой и каждой следующей пятерке избирательного списка.

Кроме того, среди проблем, которые чаще всего возникали с регистрацией кандидатов, было внесение денежного залога в несоответствующий нормам действующего законодательства способ, а также одновременное членство кандидатов в различных политических партиях.

Ранее сообщалось, что в 24 городах Украины на должности городских голов выдвинули свои кандидатуры кандидаты-клоны, то есть лица с одинаковыми фамилиями.