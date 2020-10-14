Борщаговская ОТГ: Кудрик еще летом втридорога купил два сада, чтобы устроить перед выборами пиар, - СМИ

В целом на покупку садов ушло около 140 млн грн, что больше чем половина годового бюджета Софиевской Борщаговки

В целом на покупку садов ушло около 140 млн грн, что больше чем половина годового бюджета Софиевской Борщаговки

Сельский председатель Софиевской Борщаговки Олесь Кудрик еще летом закупил два детских сада у местных застройщиков, однако передаются на баланс сельсовета они только сейчас. Кудрик рассчитывает получить от этого события максимальный пиарный эффект перед выборами главы Борщаговской ОТГ.

Об этом сообщает информационный портал "Моя Киевщина" со ссылкой на статью " По-детски: Как Олесь Кудрик "покупает" голоса молодых родителей" , передает RegioNews.

В частности, речь идет о новых детских садах в ЖК "София Киевская" и "Уютный". "Это событие широко анонсируется властью пристоличного села и подается как полнейший позитив. Однако у любознательных избирателей, склонных к критическому мышлению, такая инициатива сельского главы вызвала сразу несколько вопросов. Во-первых, почему Кудрик торжественно берет на баланс сады за 11 дней до местных выборов, на которых он планирует избраться председателем теперь уже целой Борщаговской ОТГ? Что помешало Олесю Тимофеевичу делать то же самое в течение всех восьми лет, что он неизменно возглавляет отнюдь не бедное село?" – отмечается в публикации.

По мнению автора статьи, Кудрик затеял "положительную историю" с детсадами исключительно с целью понравиться избирателям накануне дня голосования. Это подтверждает и тот факт, что по документам, доступ к которым имеет издание, договор о покупке детсадов был заключен еще летом, однако с введением новых объектов в эксплуатацию тянули аж до 14 октября, чтобы иметь перед выборами максимальный пиарный эффект.

Оба сады Кудрик купил, и говорит об этом, как о своей личной заслуге как руководителя села. Однако не нужно забывать, что за сады он заплатил застройщикам деньги налогоплательщиков, то есть простых борщаговцев, на чьи голоса он рассчитывает 25 октября. То есть Кудрик покупает себе избирателей, за их же деньги. Вот такой политический парадокс, который, к сожалению, никого не удивляет", - говорится в статье.

Отмечается, что при этом еще и цена этих детских садов может быть сильно завышенной. "Кудрик, конечно, скрывает, сколько бюджетных денег потратил на свою предвыборную акцию с покупкой детсадов, но наши источники предоставили нам документы, по которым один объект, купленный Кудриком, потянул почти на 69 млн грн. Если предположить, что второй садик обходится бюджету примерно столько же, то получается, что в целом на покупку садов ушло около 140 млн грн, что больше чем половина годового бюджета Софиевской Борщаговки за 2019 год, который составил 264 млн грн", - отмечается в публикации.

Автор статьи обращает внимание, что компетентным органам стоило бы задуматься, есть ли такие покупки под выборами целевым использованием бюджетных средств.