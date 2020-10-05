У Раді переконані, що коронавірус не стане на заваді розгляду проєкту Держбюджету-2021

Нині нардепи працюють у комітетах в режимі відеоконференції

Нині нардепи працюють у комітетах в режимі відеоконференції

Фото: Слуга народу / Facebook

Верховна Рада зможе пройти процедуру розгляду проєкту закону про Державний бюджет на 2021 рік, попри посилення обмежувальних заходів у зв'язку із захворюванням депутатів і працівників апарату на коронавірусну хворобу.

Таку думку заступниця голови депутатської фракції політичної партії "Слуги народу” Євгенія Кравчук висловила в ефірі телеканалу "Україна 24”, інформує RegioNews.

"Карантин не заважатиме пройти всю процедуру, потрібну для розгляду бюджету. Поточний і наступний тижні — це робота в комітетах, яка дозволена в режимі відеоконференції", - сказала вона.

Кравчук додала, що навіть якщо фіксуватимуться нові випадки, то народні депутати навіть із позитивним тестом, але якщо вони нормально почуваються та перебувають не в лікарні й не мають ускладнень, можуть брати участь у комітеті у форматі відеорежимі.

"Далі працюватиме бюджетний комітет: до 1 жовтня він розглядає правки, які були подані народними депутатами, і аж потім відбудеться розгляд у пленарному режимі в залі парламенту,” — зазначила Кравчук.

Нагадаємо, минулого тижня Рада скасувала пленарні засідання через спалах COVID-19 серед депутатів.

Згодом стало відомо, що попри те, що Верховна Рада скасувала пленарні засідання через COVID-19, депутати все ж зберуться для голосування за проєкт державного бюджету України на 2021 рік.