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05 жовтня 2020, 18:30 2

У Раді переконані, що коронавірус не стане на заваді розгляду проєкту Держбюджету-2021

05 жовтня 2020, 18:30 2
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Нині нардепи працюють у комітетах в режимі відеоконференції
Нині нардепи працюють у комітетах в режимі відеоконференції
Фото: Слуга народу / Facebook
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Верховна Рада зможе пройти процедуру розгляду проєкту закону про Державний бюджет на 2021 рік, попри посилення обмежувальних заходів у зв'язку із захворюванням депутатів і працівників апарату на коронавірусну хворобу.

Таку думку заступниця голови депутатської фракції політичної партії "Слуги народу” Євгенія Кравчук висловила в ефірі телеканалу "Україна 24”, інформує RegioNews.

"Карантин не заважатиме пройти всю процедуру, потрібну для розгляду бюджету. Поточний і наступний тижні — це робота в комітетах, яка дозволена в режимі відеоконференції", - сказала вона.

Кравчук додала, що навіть якщо фіксуватимуться нові випадки, то народні депутати навіть із позитивним тестом, але якщо вони нормально почуваються та перебувають не в лікарні й не мають ускладнень, можуть брати участь у комітеті у форматі відеорежимі.

"Далі працюватиме бюджетний комітет: до 1 жовтня він розглядає правки, які були подані народними депутатами, і аж потім відбудеться розгляд у пленарному режимі в залі парламенту,” — зазначила Кравчук.

Нагадаємо, минулого тижня Рада скасувала пленарні засідання через спалах COVID-19 серед депутатів.

Згодом стало відомо, що попри те, що Верховна Рада скасувала пленарні засідання через COVID-19, депутати все ж зберуться для голосування за проєкт державного бюджету України на 2021 рік.

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