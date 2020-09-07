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07 вересня 2020, 12:21 8

Разумков пообіцяв розпустити Раду на прохання Зеленського

07 вересня 2020, 12:21 8
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На сьогодні підстав для розпуску парламенту немає
На сьогодні підстав для розпуску парламенту немає
Фото з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков готовий виконати указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

Як повідомляє RegioNews, таку заяву Разумков зробив в інтерв'ю "Українським новинам".

"Якщо для цього будуть конституційні підстави, я, як і будь-який інший законослухняний громадянин, буду їх виконувати. Але я впевнений, що порушувати Конституцію також ніхто не буде, тому будемо виходити з реалій. На сьогодні, таких підстав немає. Чи з'являться вони завтра або через місяць, я, на жаль, не можу вам відповісти. або не з'являться і нова каденція буде через чотири роки. Подивимося", — відповів спікер ВР.

За словами Разумкова, підстави для дострокового припинення повноважень парламенту чітко виписані в Конституції.

"На сьогодні жодне з них, на мій погляд, не може бути застосована до чинної Верховної Ради України. Коаліція є, ми працюємо більш ніж регулярно, уряд працює. Ніяких підстав для дострокового припинення повноважень я поки я не бачу. Сподіваюся, що вони не з'являться", — уклав він.

Нагадаємо, раніше соцопитування показало, що українці втрачають довіру до президента й Ради.

спікер нардепи Верховна Рада президент парламент
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