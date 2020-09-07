Разумков пообіцяв розпустити Раду на прохання Зеленського

Як повідомляє RegioNews, таку заяву Разумков зробив в інтерв'ю "Українським новинам".

"Якщо для цього будуть конституційні підстави, я, як і будь-який інший законослухняний громадянин, буду їх виконувати. Але я впевнений, що порушувати Конституцію також ніхто не буде, тому будемо виходити з реалій. На сьогодні, таких підстав немає. Чи з'являться вони завтра або через місяць, я, на жаль, не можу вам відповісти. або не з'являться і нова каденція буде через чотири роки. Подивимося", — відповів спікер ВР.