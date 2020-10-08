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08 жовтня 2020, 08:44 7

Дипломатичний скандал: посольство Азербайджану обурилося закликом Киви підтримати Вірменію

08 жовтня 2020, 08:44 7
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Нардеп закликав українців "підтримати братів у Христі" у "тисячолітній війні з мусульманським світом"
Нардеп закликав українців "підтримати братів у Христі" у "тисячолітній війні з мусульманським світом"
Фото: з відкритих джерел
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Посольство Азербайджану в Україні висловило обурення щодо заяви нардепа "Опозиційної платформи - За життя" Іллі Киви, який закликав надати допомогу Вірменії в "війні з Туреччиною" щодо Нагірного Карабаху.

Відповідне звернення посольство Азербайджану направило спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову, передає RegioNews.

Дозвольте висловити наше крайнє обурення з приводу нещодавнього відеозвернення Киви про "війну між Туреччиною і Вірменією" із закликом до православних християн "приєднатися до тисячолітнього протистояння християнського і мусульманського світу і надати допомогу Вірменії в цій справі", - сказано у зверненні дипломатів.

У посольстві заявили, що висловлювання Киви "виправдовують його людиноненависницьке ставлення до людей різної віри" і суперечать статті 37 Конституції України про заборону пропаганди війни, насильства та розпалювання ворожнечі.

Подібні "висловлювання" народних обранців не відповідають духу стратегічного партнерства між нашими країнами і можуть викликати лише крайнє обурення серед широкої громадськості як Азербайджану і Туреччини, так і української та світової громадськості", - зазначили дипломати.

У посольстві нагадали, що президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ у Чернівцях підкреслив, що "в останні роки Україна і Азербайджан налагодили тісні відносини як на економічному, так і на геополітичному рівні. Тому Україна стояла і буде стояти на позиції підтримки цієї держави".

Нагадаємо, 4 жовтня нардеп Ілля Кива оприлюднив у Facebook відеозвернення щодо війни у Нагірному Карабаху, яку він назвав "війною між Туреччиною та Вірменією". Він підписав свій допис словами: "Вірменський народ, ми з вами". За його словами, "це продовження тисячолітнього протистояння християнського і мусульманського світів. І наше завдання сьогодні – християн, православних – згуртуватися й надати допомогу нашим братам і сестрам у Христі".

Раніше повідомлялося, що в партії "Слуга народу" заявили, що слова депутатки Людмили Марченко щодо можливості надання Україною військової допомоги Азербайджану є її особистою думкою.

Крім того, у "Слуги народу" прозвучала ідея військової допомоги Азербайджану, Аваков порадив "слугам" лікуватися.

Азербайджан війна посли конфлікт ОПЗЖ Ілля Ківа
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