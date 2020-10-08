Дипломатический скандал: посольство Азербайджана возмутилось призывом Кивы поддержать Армению

Нардеп призвал украинцев "поддержать братьев во Христе" в "тысячелетней войне с мусульманским миром"

Нардеп призвал украинцев "поддержать братьев во Христе" в "тысячелетней войне с мусульманским миром"

Фото: из открытых источников

Посольство Азербайджана в Украине выразило возмущение относительно заявления нардепа "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы, который призвал оказать помощь Армении в "войне с Турцией" по Нагорному Карабаху.

Соответствующее обращение посольство Азербайджана направило спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, передает RegioNews.

Позвольте выразить наше крайнее возмущение по поводу недавнего видеообращения Кивы о "войне между Турцией и Арменией" с призывом к православным христианам "присоединиться к тысячелетнему противостоянию христианского и мусульманского мира и оказать помощь Армении в этом деле", - сказано в обращении дипломатов.

В посольстве заявили, что высказывания Кивы "оправдывают его человеконенавистническое отношение к людям разной веры" и противоречат статье 37 Конституции Украины о запрете пропаганды войны, насилия и разжигания вражды.

Подобные "высказывания" народных избранников не соответствуют духу стратегического партнерства между нашими странами и могут вызвать только крайнее возмущение среди широкой общественности как Азербайджана и Турции, так и украинской и мировой общественности", - отметили дипломаты.

В посольстве напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский во время общения со СМИ в Черновцах подчеркнул, что "в последние годы Украина и Азербайджан наладили тесные отношения как на экономическом, так и на геополитическом уровне. Поэтому Украина стояла и будет стоять на позиции поддержки этого государства".

Напомним, 4 октября депутат Илья Кива обнародовал в Facebook видеообращение о войне в Нагорном Карабахе, которую он назвал "войной между Турцией и Арменией". По его словам, "это продолжение тысячелетнего противостояния христианского и мусульманского мира. И наша задача сегодня – христиан, православных – сплотиться и оказать помощь нашим братьям и сестрам во Христе".

Ранее сообщалось, что в партии "Слуга народа" заявили, что слова депутата Людмилы Марченко о возможности предоставления Украиной военной помощи Азербайджану являются ее личным мнением.

Кроме того, в "Слуге народа" прозвучала идея военной помощи Азербайджану, Аваков посоветовал "слугам" лечиться.