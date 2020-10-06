Ситуація на Донбасі: бойовики двічі порушили режим припинення вогню

Бойових втрат та поранень серед українських військових не було

Бойових втрат та поранень серед українських військових не було

Фото: з відкритих джерел

За попередню добу у районах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поблизу Новолуганського противник відкрив вогонь із підствольного гранатомета, неподалік Авдіївки застосував ручний протитанковий гранатомет. В обох випадках ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Від початку поточної доби, 6 жовтня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Наші військовослужбовці продовжують виконувати визначені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - зазначають в штабі.

У штабі також нагадали, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, військовослужбовцями Збройних Сил спільно з вогнеборцями ДСНС ліквідовано пожежі в районі населених пунктів Кряківка, Трьохізбенка, Старий Айдар, Шуми. Лише від Збройних Сил до гасіння осередків займань залучались понад 300 військовослужбовців та майже 20 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у районах відповідальності наших підрозділів зафіксоване одне порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку російсько-окупаційних військ.