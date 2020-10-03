В Україні за добу відкрили 25 кримінальних проваджень через порушення виборчого кодексу
За останню добу правоохоронці відкрили 25 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу. Всього до ЄРДР внесено відомості про 182 кримінальні провадження.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Упродовж доби відкрито 25 кримінальних проваджень", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що всього складено 356 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.
За даними правоохоронців, упродовж минулої доби до поліції надійшло 208 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом: 32 – у місті Києві, 18 – у Львівській області, 16 – у Дніпропетровській, 15 – у Запорізькій, по 14 – у Житомирській та Київській, 13 – у Чернігівській, 11 – у Донецькій, по 10 – у Миколаївській та Одеській, 8 – у Черкаській, по 7 – у Кіровоградській та Чернівецькій, по 5 – у Харківській та Херсонській, по 4 – у Закарпатській, Полтавській та Рівненській, по 2 – у Івано-Франківській, Сумській, Хмельницькій та НПУ, по 1 – у Вінницькій, Луганській та Тернопільській областях.
Раніше повідомлялось, що в Україні за добу було зафіксовано 13 порушень виборчого процесу.
Нагадаэмо, що кандидати в мери не зверталися в Національну поліцію з проханнями про надання їм охорони.