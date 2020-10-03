В Україні за добу відкрили 25 кримінальних проваджень через порушення виборчого кодексу

Добою раніше було зареєстровано лише 13 кримінальних проваджень

Добою раніше було зареєстровано лише 13 кримінальних проваджень

Фото: з відкритих джерел

За останню добу правоохоронці відкрили 25 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу. Всього до ЄРДР внесено відомості про 182 кримінальні провадження.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Упродовж доби відкрито 25 кримінальних проваджень", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що всього складено 356 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

За даними правоохоронців, упродовж минулої доби до поліції надійшло 208 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом: 32 – у місті Києві, 18 – у Львівській області, 16 – у Дніпропетровській, 15 – у Запорізькій, по 14 – у Житомирській та Київській, 13 – у Чернігівській, 11 – у Донецькій, по 10 – у Миколаївській та Одеській, 8 – у Черкаській, по 7 – у Кіровоградській та Чернівецькій, по 5 – у Харківській та Херсонській, по 4 – у Закарпатській, Полтавській та Рівненській, по 2 – у Івано-Франківській, Сумській, Хмельницькій та НПУ, по 1 – у Вінницькій, Луганській та Тернопільській областях.

Раніше повідомлялось, що в Україні за добу було зафіксовано 13 порушень виборчого процесу.

Нагадаэмо, що кандидати в мери не зверталися в Національну поліцію з проханнями про надання їм охорони.