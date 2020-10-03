10:29  03 жовтня
Знову понад 4 тисячі хворих та 92 смертельних випадки: COVID-19 б'є нові рекорди
10:46  03 жовтня
Пожежі на Луганщині: вогонь охопив понад 20 тисяч гектарів, гасіння триває
10:02  03 жовтня
Ситуація на Донбасі: бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню
UA | RU
UA | RU
03 жовтня 2020, 13:19 2

В Україні за добу відкрили 25 кримінальних проваджень через порушення виборчого кодексу

03 жовтня 2020, 13:19 2
Читайте также на русском языке
Добою раніше було зареєстровано лише 13 кримінальних проваджень
Добою раніше було зареєстровано лише 13 кримінальних проваджень
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За останню добу правоохоронці відкрили 25 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу. Всього до ЄРДР внесено відомості про 182 кримінальні провадження.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Упродовж доби відкрито 25 кримінальних проваджень", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що всього складено 356 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

За даними правоохоронців, упродовж минулої доби до поліції надійшло 208 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом: 32 – у місті Києві, 18 – у Львівській області, 16 – у Дніпропетровській, 15 – у Запорізькій, по 14 – у Житомирській та Київській, 13 – у Чернігівській, 11 – у Донецькій, по 10 – у Миколаївській та Одеській, 8 – у Черкаській, по 7 – у Кіровоградській та Чернівецькій, по 5 – у Харківській та Херсонській, по 4 – у Закарпатській, Полтавській та Рівненській, по 2 – у Івано-Франківській, Сумській, Хмельницькій та НПУ, по 1 – у Вінницькій, Луганській та Тернопільській областях.

Раніше повідомлялось, що в Україні за добу було зафіксовано 13 порушень виборчого процесу.

Нагадаэмо, що кандидати в мери не зверталися в Національну поліцію з проханнями про надання їм охорони.

вибори кримінальна справа поліція Нацполіція Кримінальна відповідальність
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Політичні мігранти, зручні помічники та поети-чиновники. Хто представлятиме "За майбутнє" на Галичині
Одеська облрада: на вибори йдуть політичні ветерани і помічники олігархів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Всі блоги »