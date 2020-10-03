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03 октября 2020, 13:19 2

В Украине за сутки открыли 25 уголовных производств из-за нарушения избирательного кодекса

03 октября 2020, 13:19 2
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Сутками ранее было зарегистрировано лишь 13 уголовных производств
Сутками ранее было зарегистрировано лишь 13 уголовных производств
Фото: из открытых источников
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За последние сутки правоохранители открыли 25 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса. Всего в ЕРДР внесены сведения о 182 уголовных производствах.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В течение суток открыто 25 уголовных производств", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что всего составлено 356 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

По данным правоохранителей, за прошедшие сутки в полицию поступило 208 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом: 32 – в городе Киеве, 18 – во Львовской области, 16 – в Днепропетровской, 15 – в Запорожской, по 14 – в Житомирской и Киевской, 13 – в Черниговской, 11 – в Донецкой, 10 – в Николаевской и Одесской, 8 – в Черкасской, 7 – в Кировоградской и Черновицкой, по 5 – в Харьковской и Херсонской, по 4 – в Закарпатской, Полтавской и Ровенской, по 2 – в Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и НПУ, по 1 – в Винницкой, Луганской и Тернопольской областях.

Ранее сообщалось, что в Украине за сутки было зафиксировано 13 нарушений избирательного процесса.

Напомним, что кандидаты в мэры не обращались в Национальную полицию с просьбами о предоставлении им охраны.

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