Місцеві вибори: в Україні почали створювати дільничні комісії

Рішення про утворення ДВК оприлюднюється не пізніше наступного дня після її утворення

Рішення про утворення ДВК оприлюднюється не пізніше наступного дня після її утворення

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Станом на 1 жовтня в Україні завершився прийом кандидатур до складу дільничних виборчих комісій та почався процес їх утворення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Виборчий процес триває. ...завершується прийом подань кандидатур до складу ДВК. Наступний етап - утворення дільничних виборчих комісій”, - сказано у повідомленні.

ДВК утворюватимуть до 9 жовтня 2020 року включно.

Повідомляється, що в складі ДВК має бути:

- голова, секретар та 2-4 члени ДВК у дільницях з кількістю виборців до 200 жителів;

- 10-14 осіб у малих виборчих дільницях;

- 12-16 осіб у середніх виборчих дільницях;

- 14-18 осіб у великих виборчих дільницях.

Раніше повідомлялось, що ЦВК завершила реєстрацію кандидатів по 208 одномандатному виборчому округу.