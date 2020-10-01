Місцеві вибори: в Україні почали створювати дільничні комісії
Станом на 1 жовтня в Україні завершився прийом кандидатур до складу дільничних виборчих комісій та почався процес їх утворення.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ЦВК.
Виборчий процес триває. ...завершується прийом подань кандидатур до складу ДВК. Наступний етап - утворення дільничних виборчих комісій”, - сказано у повідомленні.
ДВК утворюватимуть до 9 жовтня 2020 року включно.
Повідомляється, що в складі ДВК має бути:
- голова, секретар та 2-4 члени ДВК у дільницях з кількістю виборців до 200 жителів;
- 10-14 осіб у малих виборчих дільницях;
- 12-16 осіб у середніх виборчих дільницях;
- 14-18 осіб у великих виборчих дільницях.
Раніше повідомлялось, що ЦВК завершила реєстрацію кандидатів по 208 одномандатному виборчому округу.