Местные выборы: в Украине начали создавать участковые комиссии
По состоянию на 1 октября в Украине завершился прием кандидатур в состав участковых избирательных комиссий и начался процесс их образования.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Избирательный процесс продолжается. ...завершается прием представлений кандидатур в состав УИК. Следующий этап - образование участковых избирательных комиссий”, - сказано в сообщении.
УИК будут образовывать до 9 октября 2020 года включительно.
Сообщается, что в составе УИК должны быть:
- председатель, секретарь и 2-4 члены УИК в участках с количеством избирателей до 200 жителей;
- 10-14 человек в малых избирательных участках;
- 12-16 человек в средних избирательных участках;
- 14-18 человек в больших избирательных участках.
Ранее сообщалось, что ЦИК завершила регистрацию кандидатов по 208 одномандатному избирательному округу.