10:01  01 октября
В Украине снова более 4000 новых случаев COVID-19
09:02  01 октября
Местные выборы: в Украине начали создавать участковые комиссии
08:46  01 октября
Обострение на Донбассе: боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня
UA | RU
UA | RU
01 октября 2020, 09:02 7

Местные выборы: в Украине начали создавать участковые комиссии

01 октября 2020, 09:02 7
Читайте також українською мовою
Решение о создании УИК оглашается не позднее следующего дня после ее образования
Решение о создании УИК оглашается не позднее следующего дня после ее образования
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 1 октября в Украине завершился прием кандидатур в состав участковых избирательных комиссий и начался процесс их образования.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Избирательный процесс продолжается. ...завершается прием представлений кандидатур в состав УИК. Следующий этап - образование участковых избирательных комиссий”, - сказано в сообщении.

УИК будут образовывать до 9 октября 2020 года включительно.

Сообщается, что в составе УИК должны быть:

- председатель, секретарь и 2-4 члены УИК в участках с количеством избирателей до 200 жителей;
- 10-14 человек в малых избирательных участках;
- 12-16 человек в средних избирательных участках;
- 14-18 человек в больших избирательных участках.

Ранее сообщалось, что ЦИК завершила регистрацию кандидатов по 208 одномандатному избирательному округу.

ЦИК ТИК Кандидат выборы территория голосование
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Тернопольщине
Мэр Каменского "жалит" конкурентов карманной партией "Бджола"
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Андрей Смолий
Виктор Таран
Все блоги »