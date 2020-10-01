Местные выборы: в Украине начали создавать участковые комиссии

Решение о создании УИК оглашается не позднее следующего дня после ее образования

Решение о создании УИК оглашается не позднее следующего дня после ее образования

Фото: из открытых источников

По состоянию на 1 октября в Украине завершился прием кандидатур в состав участковых избирательных комиссий и начался процесс их образования.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ЦИК. Избирательный процесс продолжается. ...завершается прием представлений кандидатур в состав УИК. Следующий этап - образование участковых избирательных комиссий”, - сказано в сообщении. УИК будут образовывать до 9 октября 2020 года включительно. Сообщается, что в составе УИК должны быть: - председатель, секретарь и 2-4 члены УИК в участках с количеством избирателей до 200 жителей;

- 10-14 человек в малых избирательных участках;

- 12-16 человек в средних избирательных участках;

- 14-18 человек в больших избирательных участках. Ранее сообщалось, что ЦИК завершила регистрацию кандидатов по 208 одномандатному избирательному округу.

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