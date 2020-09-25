У Авакова пояснили, як хакери зламали сайт Нацполіції
Розслідування хакерської атаки ще триває
Розслідування хакерської атаки ще триває
Заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров розповів, у який спосіб двома днями раніше хакери зламали сайт Національної поліції.
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба МВС.
За словами Гончарова, невідомі хакери змогли завантажити на сайті зловмисне програмне забезпечення. Також він додав, що розслідування хакерської атаки ще триває.
"Однак наші фахівці з кібербезпеки вже встановили, яким чином зловмисники впровадили шкідливі програми, які зламали сайт. Ми вже розуміємо, які заходи треба приймати, щоб подібне не сталося і як посилювати нашу кіберзахист і кіберстійкість", - додав Гончаров.
Нагадаємо, 23 вересня вдень сайт Нацполіції атакували хакери і завалили фейками.
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