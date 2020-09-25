У Авакова объяснили, каким образом хакеры взломали сайт Нацполиции
Расследование хакерской атаки еще продолжается
Расследование хакерской атаки еще продолжается
Заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров рассказал, каким образом двумя днями ранее хакеры взломали сайт Национальной полиции.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба МВД.
По словам Гончарова, неизвестные хакеры смогли загрузить на сайт вредоносное программное обеспечение. Так же он добавил, что расследование хакерской атаки еще продолжается.
"Однако наши специалисты по кибербезопасности уже установили, каким образом злоумышленники внедрили вредоносные программы, которые взломали сайт. Мы уже понимаем, какие меры надо принимать, чтобы подобное не случилось и как усиливать нашу киберзащиту и киберустойчивось", - добавил Гончаров.
Напомним, 23 сентября днем сайт Нацполиции атаковали хакеры и завалили фейками.
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