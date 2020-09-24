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24 вересня 2020, 19:51 4

ЦВК зареєструвала ще одного кандидата на довибори у Раду: хто ним став

24 вересня 2020, 19:51 4
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Йдеться про 208 округ, що на Чернігівщині
Йдеться про 208 округ, що на Чернігівщині
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Центральна виборча комісія зареєструвала ще одного кандидата у народні депутати України. Всього зареєстровано 13 кандидатів.

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу ЦВК.

"ЦВК зареєструвала ще одного кандидата у народні депутати України в ОВО № 208. Всього зареєстровано 13 кандидатів у народні депутати України", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що розглянувши відповідну заяву про самовисування разом з іншими документами і встановивши їх відповідність вимогам виборчого законодавства, Комісія зареєструвала ще одного кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року. Ним став Ігор Гунько.

"Раніше Комісією вже було зареєстровано 12 кандидатів у народні депутати України в ОВО № 208 – Олексія Оскера, Михайла Побігая, Сергія Суханова, Івана Донця, Олега Ляшка, Віталія Чорного, Василя Крутчака, Анатолія Григоровича Гунька, Анатолія Миколайовича Гунька, Володимира Василевича, Івана Симоненка та Михайла Цісельського", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, що вибори в 208 окрузі призначені на 25 жовтня цього року у зв'язку зі смертю нардепа Валерія Давиденка. Процес перевиборів у Раду стартував 26 серпня.

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