ЦИК зарегистрировала еще одного кандидата на довыборы в Раду: кто им стал

Речь идет о 208 округе, что на Черниговщине

Речь идет о 208 округе, что на Черниговщине

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще одного кандидата в народные депутаты Украины. Всего зарегистрировано 13 кандидатов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"ЦИК зарегистрировала еще одного кандидата в народные депутаты Украины в ОИО № 208. Всего зарегистрировано 13 кандидатов в народные депутаты Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что рассмотрев соответствующее заявление о самовыдвижении вместе с другими документами и установив их соответствие требованиям избирательного законодательства, Комиссия зарегистрировала еще одного кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе №208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года. Им стал Игорь Гунько.

"Ранее Комиссией уже было зарегистрировано 12 кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО № 208 – Алексея Оскера, Михаила Побігая, Сергея Суханова, Ивана Донца, Олега Ляшко, Виталия Черного, Василия Крутчака, Анатолия Григорьевича Гунько, Анатолия Николаевича Гунько, Владимира Василевича, Ивана Симоненко и Михаила Цисельского", - отмечается в сообщении.

Напомним, что выборы в 208 округе назначены на 25 октября этого года в связи со смертью нардепа Валерия Давыденко. Процесс довыборов в Раду стартовал 26 августа.