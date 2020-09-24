18:32  24 сентября
Киев вернулся в желтую, а Тернополь – в красную зону карантина
18:00  24 сентября
Сын Кернеса идет первым номером в Харьковского облсовета от блока "Успешный Харьков"
18:14  24 сентября
На Донбассе с начала суток нарушений режима тишины не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
24 сентября 2020, 19:51 3

ЦИК зарегистрировала еще одного кандидата на довыборы в Раду: кто им стал

24 сентября 2020, 19:51 3
Читайте також українською мовою
Речь идет о 208 округе, что на Черниговщине
Речь идет о 208 округе, что на Черниговщине
Читайте також
українською мовою

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще одного кандидата в народные депутаты Украины. Всего зарегистрировано 13 кандидатов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"ЦИК зарегистрировала еще одного кандидата в народные депутаты Украины в ОИО № 208. Всего зарегистрировано 13 кандидатов в народные депутаты Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что рассмотрев соответствующее заявление о самовыдвижении вместе с другими документами и установив их соответствие требованиям избирательного законодательства, Комиссия зарегистрировала еще одного кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе №208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года. Им стал Игорь Гунько.

"Ранее Комиссией уже было зарегистрировано 12 кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО № 208 – Алексея Оскера, Михаила Побігая, Сергея Суханова, Ивана Донца, Олега Ляшко, Виталия Черного, Василия Крутчака, Анатолия Григорьевича Гунько, Анатолия Николаевича Гунько, Владимира Василевича, Ивана Симоненко и Михаила Цисельского", - отмечается в сообщении.

Напомним, что выборы в 208 округе назначены на 25 октября этого года в связи со смертью нардепа Валерия Давыденко. Процесс довыборов в Раду стартовал 26 августа.

выборы ЦИК Местные выборы Кандидат депутаты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Выборы мэра Мукачево: устоит ли балоговская "цитадель" перед натиском "новых" лиц
Кто имеет шансы на власть в Одессе: новые спонсоры Труханова, темные лошадки "слуг" и внутривидовые бои в ОПЗЖ
Все публикации »
Игорь Попов
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »