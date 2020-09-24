Стало відомо, чому народні депутати очолюють списки партій до місцевих рад
Народні депутати Верховної Ради дев'ятого скликання, які очолюють списки політичних партій до місцевих рад, після виборів 25 жовтня повинні відмовитися від одного з мандатів.
Про це повідомив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".
"Звичайно, виникає проблема, наскільки народний депутат, який очолює список, має пізніше відмовлятись від одного з мандатів. 99% — що має бути так, тобто я не знаю випадків сумісництва мандатів у різних радах. Принаймні, раніше законодавство цього не передбачало. Можливо, у Виборчому кодексі знайшли якусь прогалину. Але очевидно, що партії мали би пояснити цю ситуацію публічно, сказати, де буде пріоритет роботи депутата — в парламенті чи в місцевих органах влади, — для того, щоб уникнути будь-яких маніпуляцій", — зазначив Кошель.
Експерт не виключає ситуації, за якої певні депутати таких залишаться працювати в міських радах, але надалі матимуть перспективу стати досить упізнаваними політиками.
"Представницький мандат органу місцевого самоврядування може давати значно більше можливостей для балотування на посаду міського голови в майбутньому, аніж мандат народного депутата" — уточнив керівник КВУ.
Водночас він припустив, що із розміщенням чинних народних депутатів на перших позиціях списків до місцевих рад може бути пов'язане з тим, що напередодні виборів нові політсили мали в прискореному режимі формувати відповідники партійної структури, а тому використали "механізм кураторів". З іншого боку, Кошель вважає, що причиною такого рішення партій, може бути й слабкість регіональних осередків.
"Відповідно до фінансових звітів, поданих до НАЗК, партія "Слуга народу" не мала жодного офіційно зареєстрованого місцевого осередку зі статусом юридичної особи, який би міг проводити будь-яку діяльність. Тобто партії дуже часто залишаються віртуальними, особливо коли йдеться про нові політичні сили", — прокоментував експерт.
Він зазначив, що в попередні роки партії також часто закріплювали відповідальних кураторів за виборчими округами.
"Таким чином, вони намагалися підтримувати взаємозв'язок із виборцями. А тут ми бачимо феномен, коли створюється псевдопартійна структура на місцях у прискореному форматі, щоб хоч якось організувати виборчу кампанію", - пояснив Кошель.
Нагадаємо, раніше у КВУ назвали дві партії, які досі не оприлюднили звіти про доходи.