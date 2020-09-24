Стало відомо, чому народні депутати очолюють списки партій до місцевих рад

Народний депутат, який очолює список, має пізніше відмовитись від одного з мандатів

Народний депутат, який очолює список, має пізніше відмовитись від одного з мандатів

Народні депутати Верховної Ради дев'ятого скликання, які очолюють списки політичних партій до місцевих рад, після виборів 25 жовтня повинні відмовитися від одного з мандатів.

Про це повідомив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Звичайно, виникає проблема, наскільки народний депутат, який очолює список, має пізніше відмовлятись від одного з мандатів. 99% — що має бути так, тобто я не знаю випадків сумісництва мандатів у різних радах. Принаймні, раніше законодавство цього не передбачало. Можливо, у Виборчому кодексі знайшли якусь прогалину. Але очевидно, що партії мали би пояснити цю ситуацію публічно, сказати, де буде пріоритет роботи депутата — в парламенті чи в місцевих органах влади, — для того, щоб уникнути будь-яких маніпуляцій", — зазначив Кошель.

Експерт не виключає ситуації, за якої певні депутати таких залишаться працювати в міських радах, але надалі матимуть перспективу стати досить упізнаваними політиками.

"Представницький мандат органу місцевого самоврядування може давати значно більше можливостей для балотування на посаду міського голови в майбутньому, аніж мандат народного депутата" — уточнив керівник КВУ.

Водночас він припустив, що із розміщенням чинних народних депутатів на перших позиціях списків до місцевих рад може бути пов'язане з тим, що напередодні виборів нові політсили мали в прискореному режимі формувати відповідники партійної структури, а тому використали "механізм кураторів". З іншого боку, Кошель вважає, що причиною такого рішення партій, може бути й слабкість регіональних осередків.

"Відповідно до фінансових звітів, поданих до НАЗК, партія "Слуга народу" не мала жодного офіційно зареєстрованого місцевого осередку зі статусом юридичної особи, який би міг проводити будь-яку діяльність. Тобто партії дуже часто залишаються віртуальними, особливо коли йдеться про нові політичні сили", — прокоментував експерт.

Він зазначив, що в попередні роки партії також часто закріплювали відповідальних кураторів за виборчими округами.

"Таким чином, вони намагалися підтримувати взаємозв'язок із виборцями. А тут ми бачимо феномен, коли створюється псевдопартійна структура на місцях у прискореному форматі, щоб хоч якось організувати виборчу кампанію", - пояснив Кошель.

Нагадаємо, раніше у КВУ назвали дві партії, які досі не оприлюднили звіти про доходи.