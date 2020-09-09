У КВУ назвали дві партії, які досі не оприлюднили звіти про доходи

Йдеться про "Слугу народу" та "Батьківщину"

Йдеться про "Слугу народу" та "Батьківщину"

Рixabay

Комітет виборців України закликає керівництво політичних партій "Слуга народу" та ВО "Батьківщина" опублікувати звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за січень-березень 2020 року.

Як передає RegioNews, відповідна заява сьогодні опублікована на сторінці КВУ в Facebook.

Як зазначається, "Слуга народу" та "Батьківщина" – єдині парламентські політичні партії, звіти яких відсутні на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Всього звіти за І квартал подали 236 партій. Частина партій (146 політсил) вже також подали звіти за ІІ квартал (квітень-червень).

"Затримка із поданням звітів виникла у зв’язку з пандемією коронавірусу. Так, 13 квітня Верховна Рада внесла зміни до Закону "Про політичні партії в Україні", якими відтермінувала подачу звітів. Було встановлено, що звіт подається не пізніше ніж на сороковий день після закінчення здійснення заходів, передбачених карантином", — нагадали в комітеті.

Таким чином, внаслідок продовження карантину до 31 жовтня політичні партії отримали легальну можливість не звітувати про свої доходи та витрати. Однак, на думку КВУ, наразі не існує жодних об’єктивних перешкод, які б унеможливлювали подачу фінансових звітів партій.

До того, майже всі політичні партії в Україні вже подали свої фінансові звіти. Саме тому КВУ закликає керівництво згаданих вище політичних сил, а також інших партій, які не оприлюднили фінансові звіти, оприлюднити їх найближчим часом.

"Політичні партії не повинні бути кастою недоторканних. Наразі не існує жодних реальних причин, чому б партії не могли подати фінансові звіти. Попри карантин, не було скасовувано звітування, яке стосується суб’єктів підприємницької діяльності. Також не було зупинено подачу декларацій посадовими особами. Натомість партії отримали легальну можливість не звітувати про свої кошти. Враховуючи наближення місцевих виборів, а також той факт, що мова йде про державні кошти, КВУ закликає партії оприлюднити свої фінансові звіти для загального доступу", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Нагадаємо, Комітет виборців оцінив роботу лідерів фракцій Верховної Ради.