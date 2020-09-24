Стало известно, почему народные депутаты возглавляют списки партий в местные советы

Народный депутат, который возглавляет список, должен позже отказаться от одного из мандатов

Народный депутат, который возглавляет список, должен позже отказаться от одного из мандатов

Народные депутаты Верховной Рады девятого созыва, которые возглавляют списки политических партий в местные советы, после выборов 25 октября должны отказаться от одного из мандатов.

Об этом сообщил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Конечно, возникает проблема, поскольку народный депутат, который возглавляет список, должен позже отказываться от одного из мандатов. 99% — что должно быть так, то есть я не знаю случаев совместительства мандатов в различных советах. По крайней мере, раньше законодательство этого не предусматривало. Возможно, в Избирательном кодексе нашли какую-то брешь. Но очевидно, что партии должны были бы объяснить эту ситуацию публично, сказать, где будет приоритет работы депутата — в парламенте или в местных органах власти, — для того, чтобы избежать любых манипуляций", — отметил Кошель.

Эксперт не исключает ситуации, при которой определенные депутаты таких останутся работать в городских советах, но в дальнейшем будут иметь перспективу стать достаточно узнаваемыми политиками.

"Представительский мандат органа местного самоуправления может давать значительно больше возможностей для баллотирования на должность городского головы в будущем, чем мандат народного депутата", — уточнил руководитель КИУ.

В то же время он предположил, что с размещением действующих народных депутатов на первых позициях списков в местные советы может быть связано с тем, что накануне выборов новые политсилы должны были в ускоренном режиме формировать соответствия партийной структуры, а потому использовали "механизм кураторов". С другой стороны, Кошель считает, что причиной такого решения партий, может быть и слабость региональных организаций.

"Согласно финансовым отчетам, поданным в НАЗК, партия "Слуга народа" не имела ни одного официально зарегистрированного местного отделения со статусом юридического лица, которое бы могло проводить любую деятельность. То есть партии очень часто остаются виртуальными, особенно когда речь идет о новых политических силах", — прокомментировал эксперт.

Он отметил, что в предыдущие годы партии также часто закрепляли ответственных кураторов по избирательным округам.

"Таким образом, они пытались поддерживать взаимосвязь с избирателями. А здесь мы видим феномен, когда создается псевдопартийная структура на местах в ускоренном формате, чтобы хоть как-то организовать избирательную кампанию", - пояснил Кошель.

Напомним, в КИУ назвали две партии, которые до сих пор не обнародовали отчеты о доходах.