Експерти розповіли, в яких містах очікують на "брудну" виборчу кампанію

Гарячіше за все боротимуться за "стратегічні" міста

Гарячіше за все боротимуться за "стратегічні" міста

Фото: з відкритих джерел

У великих обласних центрах очікується сама конкурентна та "брудна" виборча кампанія під час місцевих виборів. При цьому в Дніпрі і Закарпатті кампанії можуть бути самими проблемними.

Як передає RegioNews, таку думку висловили експерти та політологи у коментарі "РБК-Україна".

Так, на думку Костя Бондаренка, найбільша боротьба традиційно проходить через головні стратегічні міста.

Їх у нас сім: Київ, Харків, Одеса, Маріуполь, Запоріжжя, Дніпро і Львів. Можливо, ще до цього списку додасться Вінниця", - сказав він.

При цьому в більшості цих міст боротьба розгорнеться за контроль над міськрадою. За крісло мера соціологія показує тут великий відрив діючих міських голів.

Конфліктну ситуацію очікують у Дніпрі, там розташовані підприємства найбагатших людей України, а контроль над місцевою владою полегшить їм ведення бізнесу.

Наприклад, з одного боку Філатов і Корбан, з іншого - Коломойський зі своїми людьми, з третьої - Петровський, який також проявляє інтерес до політики в регіоні", - додав Бондаренко.

В той же час, у Києві одразу три політсили будуть змагатися за створення коаліції у міськраді - "УДАР", "Слуга народу" та "Європейська солідарність".

Також експерти побоюються, що одними з найбільш проблемних кампаній можуть стати вибори на Закарпатті, де вже голова ОДА Олексій Петров заявив про підготовку "сіток" щодо підкупу виборців.

Крім того, там уже зафіксований факт побиття потенційного кандидата, він потрапив у лікарню. Також нам надходила інформація, коли можливі кандидати масово відмовляються балотуватися через тиск. У перспективі це може бути дуже гарячий регіон", - сказав голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки громадських організацій будуть спостерігати за місцевими виборами.